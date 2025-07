Oltre 5 milioni di euro per la realizzazione del nuovo parcheggio multipiano al porto di Palermo, a breve l’avvio ai lavori. Comincerà a fine luglio, all’interno dell’area portuale del capoluogo, la realizzazione di un’area di sosta dotata di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e di un impianto fotovoltaico su una superficie di circa 300 metri quadrati. L’intervento, che prevede un investimento superiore a cinque milioni di euro, sarà completato in circa 18 mesi e consentirà la creazione di 251 posti auto a pochi passi dal nuovo waterfront e dal molo trapezoidale.

Il progetto

Il progetto prende forma grazie alla firma dell’atto integrativo alla Convenzione tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (AdSP) e la società Sea Port Solution S.r.l., costituita da OSP S.r.l. (che ne detiene il 95%) ed Emmecci S.r.l. (5%). L’accordo rientra nella più ampia “Concessione per la realizzazione e gestione di servizi di interesse generale nei porti di Palermo e Termini Imerese”, attivata in modalità di finanza di progetto.

Con la nuova intesa, Sea Port Solution subentrerà formalmente a OSP nella concessione. Quest’ultima continuerà a gestire i servizi portuali generali, mentre sarà Emmecci a occuparsi della costruzione e della futura gestione del parcheggio multipiano.

Il nuovo Porto

Il nuovo porto di Palermo non sarà solo un luogo di transito merci e passeggeri, ma spazio vivo, integrato per la città, capace di offrire infrastrutture moderne, servizi sostenibili e occasioni di crescita per l’economia locale.

“Stiamo costruendo – è il commento del presidente dell’AdSP, Pasqualino Monti – un modello di porto che dialoga con la città, che crea servizi, opportunità e valore aggiunto. È questo il senso profondo della nostra visione: trasformare i nostri scali in motori di sviluppo sostenibile e in spazi integrati nel tessuto urbano, al servizio delle persone e delle imprese”.

“L’ultimo tassello di un progetto iniziato nel 2020”

Per il presidente di Osp Todaro: “quello che aggiungiamo oggi, con la nascita della società di progetto Sea Port Solution è l’ultimo tassello di un percorso iniziato nel 2020, con la firma del partenariato pubblico-privato per la gestione dei servizi nei porti della Sicilia Occidentale. Il parcheggio multipiano, in particolare, rappresenterà un’importante infrastruttura al servizio del porto e della città stessa, costretta ogni giorno a fare i conti con una drammatica carenza di posti auto. Un progetto su cui puntiamo tanto e che vogliamo far diventare un modello di sviluppo e di efficienza grazie anche alla completa automatizzazione e all’integrazione di una serie di servizi che miglioreranno ulteriormente la nostra offerta nella città di Palermo”.

Le parole di Santo Lipira, amministratore unico di Emmecci srl: “Siamo particolarmente onorati di essere parte attiva di questo progetto. Per la nostra società la gestione in project financing di un’infrastruttura realizzata è una novità che, se positiva, potremmo perseguire anche su analoghi progetti in corso di studio ed analisi. Riteniamo che la realizzazione del multiparking vada, inoltre, nella direzione già da svariati anni intrapresa da Emmecci sul fronte della sostenibilità, sia ambientale che sociale; infatti, siamo certi che l’infrastruttura risulti strategica per la città di Palermo in termini sia di miglioramento della viabilità che della relativa vivibilità”.