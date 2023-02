Uffici chiusi da due giorni

Ladri in azione alla postazione decentrata di via Eleonora Duse, a Palermo. Nella notte fra il 30 e il 31 gennaio infatti, alcune persone sono entrate nella struttura posta in VII Circoscrizione, rubando il motore dell’acqua necessario ad alimentare i servizi idrici del plesso. Il risultato è presto detto: uffici comunali chiusi, con l’impossibilità per i cittadini di potere espletare i servizi richiesti.

Da due giorni la postazione decentrata è chiusa

Dal furto sono trascorse circa 48 ore e, ad oggi, la postazione decentrata non ha ancora riaperto i battenti. Un problema non da poco visto che il plesso di via Eleonora Duse rappresenta l’unico punto di riferimento per l’intera popolazione della VII Circoscrizione, vista anche la chiusura dell’altra struttura presente nell’area, ovvero quella posta a Sferracavallo. Fatto che ha causato disagi a tanti cittadini residenti in quella zona, costretti a doversi recare proprio nella struttura di Pallavicino.

Disagio sul quale focalizzano la propria attenzione Giovanni Galioto e Simone Aiello, consiglieri della VII Circoscrizione. “Sono già trascorse 48 ore dal furto e si attende ancora da parte dell’ Amministrazione il ricollocamento di un nuovo motore che possa permettere l’immediata riapertura degli Uffici al pubblico. La VII Circoscrizione è al momento priva dei servizi alla cittadinanza. Ciò nel territorio più esteso del capoluogo siciliano e con una popolazione di riferimento di 90.000 abitanti. Riteniamo grave ed inaccettabile questo disservizio causato ai cittadini. Chiediamo all’Amministrazione Comunale di intervenire immediatamente per risolvere il problema“.