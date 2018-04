Intervento dei carabinieri

Stava potando il pergolato nel suo terrazzino quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di due metri e mezzo.

Andrea Gambi, 88 anni, pensionato di Montelepre (Pa), è deceduto poche ore dopo al pronto soccorso dell’ospedale civico di Partinico per i gravi politrauma riportati nel fatale incidente domestico.

L’incidente si è verificato ieri nel tardo pomeriggio in via Meli, nei pressi di Piazza Sant’Antonino. A lanciare l’allarme per chiamare i soccorsi, la moglie del pensionato.

Sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani e un’ambulanza del 118 che ha trasportato Andrea Gambi all’ospedale Civico di Partinico. I sanitari del pronto soccorso lo hanno immediatamente sottoposto alle cure del caso, ma alle 22,15 circa, il suo cuore si è fermato.

L’anziano, con diversi problemi di salute, era appena salito su una scala a forbice, priva del ripiano centrale, che aveva poggiato sulle stesse piante che voleva accorciare.

Il posizionamento precario della scala avrà influito nella sua conseguente perdita di equilibrio. Cadendo, ha oltrepassato la ringhiera del terrazzo al primo piano della palazzina in cui viveva, volando giù e finendo sull’asfalto.

Accertata la natura accidentale del tragico episodio, i carabinieri, dopo le operazioni di rito, hanno archiviato il caso e concesso il nulla osta ai familiari per procedere alla sua sepoltura.

Andrea Gambi era conosciuto in paese perché da moltissimi anni, essendo testimone di Geova, girava frequentemente per le case dei monteleprini, ma anche nei comuni vicini, per diffondere la propria fede.