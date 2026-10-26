Cantieri non segnalati di notte, perdite d’olio idraulico sull’asfalto e interventi di potatura eseguiti senza criteri di sicurezza biomeccanica. Sono queste le quattro pesanti criticità sollevate dal Comitato Cittadino Palermo in merito ai lavori in corso in via dell’Autonomia Siciliana. Il gruppo ha inviato una nota formale e dettagliata all’assessore Alessandro Anello, al RUP Gianfranco Ciancimino, ai tecnici comunali e alla Direzione Lavori del Verde Urbano per chiedere un intervento immediato di messa in sicurezza e ripristino delle regole.

Le quattro criticità nel mirino del Comitato

Il documento trasmesso agli uffici comunali mette nero su bianco una serie di problematiche concrete riscontrate sul campo dai residenti:

Semaforo pedonale occultato: Le fronde degli alberi non rifinite coprono interamente l’impianto semaforico pedonale della via, creando una situazione di gravissimo rischio per i pedoni che tentano di attraversare la carreggiata. Dal Comitato si chiede uno sfoltimento mirato e urgente per restituire piena visibilità al dispositivo.

Le fronde degli alberi non rifinite coprono interamente l’impianto semaforico pedonale della via, creando una situazione di gravissimo rischio per i pedoni che tentano di attraversare la carreggiata. Dal Comitato si chiede uno sfoltimento mirato e urgente per restituire piena visibilità al dispositivo. Sicurezza del cantiere carente: Viene segnalato come l’impresa abbia provveduto a recintare l’area tecnica e il cestello con la rete arancione solo a seguito delle reiterate lamentele degli abitanti. Permane invece il problema dei mezzi pesanti lasciati in sosta notturna sui marciapiedi o sulla sede stradale, totalmente privi di segnalatori visivi o dispositivi luminosi di pericolo.

Viene segnalato come l’impresa abbia provveduto a recintare l’area tecnica e il cestello con la rete arancione solo a seguito delle reiterate lamentele degli abitanti. Permane invece il problema dei mezzi pesanti lasciati in sosta notturna sui marciapiedi o sulla sede stradale, totalmente privi di segnalatori visivi o dispositivi luminosi di pericolo. Macchie e perdite d’olio: Sul suolo pubblico e sulle pavimentazioni condominiali limitrofe sono state riscontrate copiose ed evidenti perdite di olio idraulico fuoriuscito dalle piattaforme aeree utilizzate dagli operai.

Sul suolo pubblico e sulle pavimentazioni condominiali limitrofe sono state riscontrate copiose ed evidenti perdite di olio idraulico fuoriuscito dalle piattaforme aeree utilizzate dagli operai. Tecnica di potatura rischiosa: Gli alberi della zona raggiungono l’altezza del terzo piano. Secondo quanto denunciato, gli interventi si starebbero limitando a svuotare il verde interno e la parte bassa, lasciando intatta la quota apicale. Questo approccio, oltre a non accorciare i fusti, rischia di appesantire le estremità aumentando l’effetto “braccio di leva” in caso di forte vento. La richiesta è chiara: eseguire tagli di ritorno a regola d’arte per il contenimento volumetrico e la stabilità delle piante.

I rapporti con l’Amministrazione e l’assemblea all’Ottava Circoscrizione

La nota del Comitato si chiude con un richiamo agli impegni presi lo scorso 24 settembre durante l’incontro istituzionale avvenuto nella sede comunale di via del IV Aprile. In quell’occasione l’Amministrazione si era detta pronta a coinvolgere attivamente la cittadinanza nei tavoli di programmazione con le aziende partecipate; un passaggio per cui i residenti restano ancora in attesa di una convocazione formale.

Nel frattempo, il percorso di mobilitazione e ascolto non si ferma. Proprio domani, martedì 27 ottobre alle ore 12:00, una delegazione del Comitato incontrerà il Consiglio dell’Ottava Circoscrizione nei locali di via Enrico Fileti 19. Un appuntamento cruciale che, come ricordato dagli organizzatori, punta a fare il punto non solo sulla vicenda di via dell’Autonomia Siciliana, ma su tutti i nodi legati al decoro, alla sicurezza stradale e alla vivibilità dei quartieri dell’intera area urbana.