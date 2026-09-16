Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ed il questore, Vito Calvino, hanno incontrato le donne e gli uomini della polizia di Stato intervenuti la sera della scorsa domenica nel rione Falsomiele, dove otto di loro sono stati aggrediti, rimanendo contusi con prognosi dai 5 ai 7 giorni, da un centinaio di residenti scesi in strada per proteggere due giovani motociclisti fuggiti ad un controllo di polizia.

Gli Agenti sono stati bersaglio del lancio di sassi ed oggetti contundenti di ogni tipo – che hanno anche danneggiato due auto di servizio – dopo avere individuato i fuggitivi che avevano trovato riparo nei pressi di un casolare in Largo dei Pinguini. Alla fine dell’intervento la polizia di Stato è riuscita comunque a portare a termine l’intervento, arrestando una persona e sequestrando denaro, stupefacente ed un’arma giocattolo.

L’incontro, così come ha detto il questore, ha voluto sostanziare e rendere tangibile un doveroso e sentito supporto istituzionale, sommatosi, in queste ore, a plurimi attestati di riconoscenza provenienti da rappresentativi spaccati della società civile.

“Dietro ogni agente che affronta le insidie del quotidiano controllo del territorio provinciale – ha detto Calvino – c’è una rete istituzionale che lo sostiene e non lo lascerà solo, composta in primis dall’Autorità giudiziaria e politica. Nel corso dell’intervento a Falsomiele, peraltro, ogni componente della Questura ha fatto la sua parte, contribuendo al buon esito dell’evento: dalla Sala Operativa al Reparto Mobile, passando attraverso l’Ufficio di Gabinetto, fino ai poliziotti delle Volanti vero e proprio terminale di un lavoro di squadra”. Il Prefetto ha espresso la propria vicinanza agli agenti e la più ferma condanna per gli atti di insensata violenza che hanno messo in atto un folto gruppo di facinorosi che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze.

Il Prefetto ha espresso il proprio plauso per l’encomiabile comportamento del personale della Polizia di Stato in una situazione particolarmente difficile e pericolosa: in un clima di aperta e violenta ostilità, il personale della Polizia di Stato – coadiuvato da militari dell’Arma dei Carabinieri intervenuti- ha saputo operare con grande equilibrio, portando a termine un delicato intervento di polizia giudiziaria.

La concitazione e le azioni violente poste in atto nei confronti degli agenti avrebbero potuto avere, infatti, esiti imprevedibili e potenzialmente drammatici per gli stessi operatori o per i cittadini coinvolti, scongiurati proprio grazie alla grande professionalità del personale intervenuto.

Le attività di controllo del territorio e di tutela dell’ordine pubblico – pianificate e coordinate dalle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza- trovano concreta espressione e efficace traduzione operativa nel quotidiano operare del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia, che spesso si trovano a fronteggiare situazioni imprevedibili e di forte complessità che, come avvenuto la sera di domenica, possono essere efficacemente superate solo grazie alla capacità di ciascun operatore di compiere scelte delicate e decisive per il buon esito degli interventi.