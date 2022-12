la cerimonia di consegna il 14 dicembre

È Miriam Di Peri, giornalista del quotidiano ‘la Repubblica’ di Palermo, la vincitrice della prima edizione del Premio ‘Cronista parlamentare 2022’ intitolato a Camillo Pantaleone, ultimo responsabile dell’ufficio stampa dell’Assemblea regionale siciliana scomparso nel 2014. Di Peri è stata votata all’unanimità dal Consiglio del Sindacato Stampa parlamentare siciliana.

La consegna del premio il 14 dicembre, premio anche alla Segreteria generale dell’Ars

La cerimonia di consegna del premio è in programma mercoledì 14 dicembre alle ore 11 nella Sala gialla di Palazzo dei Normanni. La Stampa parlamentare consegnerà un altro premio, anche questo alla prima edizione, destinato al personale dell’amministrazione dell’Assemblea: il Consiglio ha deciso di assegnarlo quest’anno alla Segreteria generale dell’Ars per il protocollo anti-Covid che ha permesso di gestire in sicurezza la fase più acuta della diffusione del virus.

I presenti alla cerimonia

Alla cerimonia saranno presenti il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, il segretario generale dell’Ars Fabrizio Scimè e il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli. Invitati i capigruppo parlamentari.

Nel corso della cerimonia il Sindacato Stampa parlamentare renderà note alcune iniziative in programma per il 2023.

Chi era Camillo Pantaleone

Camillo Pantaleone chiamato all’Ars nel 1985, è stato responsabile dell’ufficio stampa dell’Assemblea siciliana dal 2004 al 2011, in precedenza è stato redattore de L’Ora e collaboratore dell’Unità e della Rai.