La premiazione a Palazzo della Regione Veneto

Nel corso di una cerimonia tenutasi nello storico Palazzo della Regione Veneto, è stato assegnato il Leone d’Oro del Gran Premio Internazionale di Venezia 2024 al direttore di Demopolis Pietro Vento, uno dei principali esperti italiani nel campo della ricerca politica e sociale, nelle indagini demoscopiche e nell’analisi dell’opinione pubblica.

Dal 2005 Pietro Vento dirige l’Istituto Demòpolis, raccontando l’Italia in numeri per quotidiani, settimanali e testate online, per il programma della 7 Otto e Mezzo, per i TG ed i giornali radio della Rai e di network nazionali e regionali.

A consegnare a Venezia il prestigioso riconoscimento, per l’edizione 2024, sono stati il presidente della Giuria Maurilio Prioreschi e l’attrice Adriana Sarcinelli.

“Il Comitato del Gran Premio Internazionale di Venezia – si legge nella motivazione – assegna il Leone d’Oro di San Marco, per meriti professionali, al dott. Pietro Vento, direttore dell’Istituto Demopolis, per il suo alto contributo alla comprensione della realtà politica e sociale del Paese”.

Like this: Like Loading...