Indagano i carabinieri

Ha preso a calci e pugni l’ingresso del pronto soccorso di Bagheria (Pa). E’ successo nella notte tra martedì e mercoledì nel punto territoriale d’emergenza di Bagheria.

Di fronte a questa scena un medico si è trovato costretto a chiedere l’intervento dei carabinieri per fermare il responsabile. L’uomo si è anche ferito. I militari della compagnia di Bagheria hanno identificato l’uomo di 41 anni. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe colpito ripetutamente la porta d’ingresso riuscendo a incrinare un vetro.

Una volta riportata la calma il medico in servizio per la guardia notturna ha presentato denuncia contro l’uomo, un disoccupato del posto, responsabile di quanto accaduto. Successivamente i carabinieri hanno riferito l’episodio all’autorità giudiziaria e hanno avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda.

Un anno prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria per il Coronavirus, a Bagheria si era già verificato un episodio simile. L’ennesimo ai danni del personale sanitario sparso tra ospedali e guardie mediche siciliane. In quell’occasione una dottoressa, Alessandra Pizzo, era stata aggredita durante il suo turno. A scagliarsi contro di lei una donna infuriata per non essere riuscita a contattare telefonicamente il pediatra di turno. aos alla guardia medica di Bagheria, dottoressa aggredi „”Non mi sono mai sentita sicura lì dentro. Spesso – aveva detto la dottoressa – sembra un ring piuttosto che un posto di lavoro”.