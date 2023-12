E’ stato presentato oggi nella sede della Dia a Palermo il calendario 2024 alla presenza del capocentro colonnello Alessandro Mucci.

Il calendario dal tema “La nuova organizzazione territoriale della Direzione Investigativa Antimafia e la proiezione internazionale” si prefigge l’obiettivo di dare risalto al nuovo assetto dell’organismo interforze e ai rinnovati strumenti di cooperazione internazionale nel contrasto alle associazioni criminali di tipo mafioso.

Dalla sua fondazione nei primi anni ’90, infatti, i mutati scenari socio economici e – conseguentemente – criminali, nonché l’ampliamento dei poteri e delle competenze affidate alla Dia hanno reso necessario un cambio di passo nella lotta alla mafia, un adattamento ai cambiamenti del panorama criminale che la Direzione ha saputo interpretare in maniera previdente e visionaria.

L’istituzione di nuove sezioni operative anche in Sicilia eil complessivo potenziamento organico di tutta la componente territoriale, la valorizzazione del Reparto “Investigazioni Internazionali”, come pure lo sviluppo continuo della “Rete operativa antimafia @ON”, network di cui la Dia è project leader, consentono di affrontare le future sfide con la consapevolezza di avere poteri, strumenti e procedure all’avanguardia per condurre la battaglia contro la criminalità mafiosa.

Le pagine del calendario, le immagini e le brevi descrizioni degli scenari quotidiani di operatività delle donne e degli uomini della Dia, rappresentano un tributo a quanti hanno reso possibile con il loro incondizionato spirito di servizio nonché qualificato apporto professionale e umano, lo sviluppo e il progresso di questa entusiasmante organizzazione interforze del dipartimento di pubblica di sicurezza. Il mese di gennaio è dedicato, in particolare, al centro operativo di Palermo e alle sezioni operative di Trapani e Agrigento.