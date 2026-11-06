Presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2027, al comando provinciale dei carabinieri di Palermo alla presenza del comandante Piero Sutera.

Il calendario storico dell’arma dei carabinieri si conferma da decenni un oggetto profondamente radicato nella vita quotidiana degli italiani. Con una tiratura che supera 1.200.000 copie distribuite in Italia e nel mondo, tradotte in otto lingue tra cui cinese, giapponese e arabo, la pubblicazione rinnova un legame storico con la società.

Per l’edizione del 2027, la scelta artistica si è affidata alle fotografie di Franco Cappellari. L’obiettivo punta dritto sul tema istituzionale “Gli sguardi che proteggono”, incentrato sulla forza espressiva di un volto, di un’espressione o di un gesto capaci di raccontare vicinanza, responsabilità e disponibilità verso la collettività.

In un contesto sociale segnato da timori e incertezze, dodici mesi e dodici tavole mettono in risalto la cura del quotidiano e l’ascolto da parte dei reparti dell’arma sul territorio. L’opera editoriale si arricchisce inoltre di firme prestigiose del giornalismo e della cultura italiana.

La prefazione è firmata da Aldo Cazzullo, che offre una chiave di lettura storica ripercorrendo l’impegno dell’arma nel fronteggiare i grandi mali del paese negli ultimi cinquant’anni della repubblica, dal terrorismo alla criminalità organizzata. Tra le figure centrali evocate vi è quella del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, simbolo di dedizione dall’occupazione nazista fino alla lotta contro la mafia siciliana.

La figura di primo piano è certamente quella del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, l’ufficiale dei carabinieri, e il militare per eccellenza, resiste durante l’occupazione nazista, combatte contro il banditismo nella Sicilia scossa da tensioni separatiste sconfigge il terrorismo rosso e contrasta sino alla morte la mafia siciliana.

Tra i grandi successo investigavi nel contrasto alla mafia che fecero seguito spiccano l’arresto da parte dei carabinieri di Totò Riina e di Matteo Messina Denaro frutto di una metodologia investigativa insegnataci dal generale Dalla Chiesa.