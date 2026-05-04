Prende avvio mercoledì 6 maggio la nuova rassegna letteraria del Bar Pickwick che vedrà alternarsi nel corso di quattro settimane Simona Zarcone, Giacomo Cardella, Dario Librizzi e Caterina Pusateri.
Si inizia con “Città di Nanza” di Simona Zarcone edito da Book a Book. A presentare il libro, insieme all’autrice ci sarà Elena Pistillo, accompagnate dalle letture di Tiziana Artale, Monica Bono e Gabriele Calò.
Appuntamento a partire dalle 18,30 presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo
Il libro: Una scuola media del Sud Italia, un’aula affollata di ragazzini brufolosi, professori sfiancati e collaboratori scolastici ribattezzati “bidè”. In questo microcosmo tragicomico si muove un’insegnante di sostegno che racconta con ironia e affetto la realtà quotidiana dell’istruzione pubblica.
Tra consigli di classe infiniti, corsi di formazione e strafalcioni indimenticabili, Città di Nanza restituisce tutta la complessità e la bellezza di un mestiere spesso sottovalutato. Ma soprattutto, dà voce agli studenti, con le loro fragilità, le loro battaglie, e quella confusione dolce e feroce che si chiama adolescenza. Un viaggio dentro la scuola che non esiste, ma che ci riguarda tutti.
Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Altro
Data Inizio: 06/05/2026
Data Fine: 06/05/2026
Ora: 18:30
Artista: Simona Zarcone
Prezzo: 0.00
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