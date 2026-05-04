Prende avvio mercoledì 6 maggio la nuova rassegna letteraria del Bar Pickwick che vedrà alternarsi nel corso di quattro settimane Simona Zarcone, Giacomo Cardella, Dario Librizzi e Caterina Pusateri.

Si inizia con “Città di Nanza” di Simona Zarcone edito da Book a Book. A presentare il libro, insieme all’autrice ci sarà Elena Pistillo, accompagnate dalle letture di Tiziana Artale, Monica Bono e Gabriele Calò.





Appuntamento a partire dalle 18,30 presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo

Il libro: Una scuola media del Sud Italia, un’aula affollata di ragazzini brufolosi, professori sfiancati e collaboratori scolastici ribattezzati “bidè”. In questo microcosmo tragicomico si muove un’insegnante di sostegno che racconta con ironia e affetto la realtà quotidiana dell’istruzione pubblica.





Tra consigli di classe infiniti, corsi di formazione e strafalcioni indimenticabili, Città di Nanza restituisce tutta la complessità e la bellezza di un mestiere spesso sottovalutato. Ma soprattutto, dà voce agli studenti, con le loro fragilità, le loro battaglie, e quella confusione dolce e feroce che si chiama adolescenza. Un viaggio dentro la scuola che non esiste, ma che ci riguarda tutti.

Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: Simona Zarcone

Prezzo: 0.00

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