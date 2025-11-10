Giovedì 13 novembre alle 18,30 presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, si terrà il quinto incontro della rassegna letteraria “E’ autunno e cadono le foglie”.

Protagonista della giornata sarà Antonella Cataldo ed il suo libro ““Gioacchino, Favignana, la tonnara, il rais, mio padre”, edito da Navarra editore.

Ad accompagnare l’autrice ci sarà Marco Sferlazzo

Gioacchino Cataldo, l’ultimo rais di Favignana: questo è il primo racconto direttamente dalla penna di Antonella Cataldo, sua figlia, che offre il ritratto di un uomo, padre, marito, e la storia di un patrimonio condiviso che intreccia tradizione, passione e memoria collettiva.

Gioacchino Cataldo è stato l’ultimo rais di Favignana, il più famoso, il più intervistato, l’icona a cui è indissolubilmente legata l’immagine della tonnara e di tutta l’isola. In questo libro, è Antonella, sua figlia, a raccontare di lui, tramite i ricordi e gli stessi scritti di suo padre, appunti e un’autobiografia tracciata quasi come sua eredità. Corredando il racconto con le fotografie più rappresentative, l’autrice ci porta con sé nel percorso di un personaggio a cui molti sono tutt’oggi affezionati, mostrandone anche l’aspetto privato e intimo dell’uomo che, con la tonnara, riconosceva un legame profondo: “La tonnara la devi avere nel sangue, la devi amare”. Se tutti lo conoscevano per aver sciolto quella corrispondenza univoca “mattanza-crudeltà”, pochissimi sapevano davvero chi fosse quell’uomo che dalla Germania, aveva scelto di tornare alla sua isola, un’isola con la quale aveva finito per identificarsi: gelosa delle sue tradizioni e ostinatamente riottosa di fronte agli estranei.

Antonella Cataldo è nata a Schmallenberg (Germania) nel 1971. Trascorsa l’infanzia a Favignana, si trasferisce poco più che adolescente sulla terraferma per dedicarsi allo sport della pallavolo che praticherà a livello agonistico.

Laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Bari, è una grande appassionata di fotografia e nel 2018, dopo diversi anni in giro per l’Italia, è tornata a vivere sull’isola di Favignana.

Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: Antonalla Cataldo

Prezzo: 0.00

