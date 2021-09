Domenica 12 settembre all’Asd Sant’Ernesto Christy Atleta

Tutto pronto per la presentazione del libro intitolato “Ma non affondo” firmato da Aristide Barraud ex rugbista francese che racconta le stragi terroristiche di Parigi del 2015. L’evento si terrà domani pomeriggio, domenica 12 settembre, presso Asd Sant’Ernesto Christy Atleta in Via Galileo Galilei 50/a, Palermo.

Il libro esce oggi in Italia

La presentazione del volume che è uscito oggi in Italia e che in Francia è stato pubblicato nel 2017 col titolo originale di “Mais ne sombre pas”, sarà a cura della dirigenza della Rugby Palermo che ospita l’autore e chiacchiererà con lui delle vicende a lui accadute quel terribile 13 novembre 2015 nella capitale francese (per la precisione, la strage al Bataclan e l’attacco ai locali esterni) e della sua forza nel tornare alla vita.

L’autore rischiò la morte a Parigi

Aristide Barraud all’epoca aveva ventisei anni e da poco più di due anni si era trasferito in Italia. Le pallottole gli fratturano diverse costole, gli perforano un polmone, gli sbriciolano una caviglia.

Arrivò in ospedale in condizioni disperate, al punto che i medici preferirono prestare le prime cure agli altri feriti, “tanto per lui c’è poco da fare”. Invece Barraud tenne duro, venne operato e si riprese. Volle ricominciare a giocare.

Si riprese ma la sua carriera finì anzitempo

Sei mesi dopo tornò a Mogliano e iniziò ad allenarsi, ma il rugby essendo uno sport di contatto e di scontri, non gli permise di continuare e a malincuore appese le scarpette chiodate al muro.