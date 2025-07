Un mercato in crescita con piani di rimborso piu’ estesi

Il 2024 è stato un anno di ripresa per il mercato del credito al consumo. La Bce ha tagliato i tassi di riferimento. Le banche si sono adattate a una clientela più diversificata, invertendo la tendenza negativa degli ultimi anni, quando soprattutto nella fase incerta del Covid e della spinta inflattiva del post Ucraina aveva prevalso un atteggiamento prudente alla concessione di credito alle famiglie.

I prestiti personali

Molto positivo il mercato dei prestiti personali, che ha registrato un incremento significativo rispetto al 2023 (+12% il valore delle operazioni erogate) a fronte di un incremento nel numero di operazioni finanziate (+ 16%) con una generale tendenza verso prestiti di importo lievemente più contenuto; il ticket medio di mercato nel 2024 si è attestato a 8.647 euro, evidenziando un calo del 3,2% rispetto al 2023. Kiron Partner SpA, società di mediazione creditizia del gruppo Tecnocasa, ha continuato anche nel 2024 a presidiare il comparto del credito al consumo, consolidando un’offerta che affianca ai mutui casa soluzioni dedicate alle esigenze di liquidità delle famiglie, dalla ristrutturazione dell’abitazione all’acquisto dell’auto, fino alle spese per beni e servizi. Questa strategia ha portato a un incremento dell’erogato complessivo del 55% rispetto al 2023, delineando una traiettoria di crescita che si prevede continuerà anche nel 2025.

I piani di rimborso

L’analisi dei volumi di prestiti intermediati nel 2024 evidenzia, in linea con l’andamento del mercato, una preferenza crescente per piani di rimborso più estesi, che favoriscono una maggiore sostenibilità della rata. La durata media dei piani di ammortamento è infatti passata da 74 mesi nel 2023 a 92 mesi nel 2024. Anche il ticket medio ha registrato un aumento, attestandosi a 13.267 € (+6% rispetto al 2023), mantenendosi significativamente al di sopra della media di mercato (+53%).

Nel sud e nelle isole il 22% dell’erogato

Il 50% delle operazioni di finanziamento è stato erogato nel Nord Italia, il 18% nel Centro e il 22% nel Sud e nelle Isole. Per quanto riguarda la provenienza geografica dei clienti, il 73% è di nazionalità italiana, l’11% europea e il 16% extraeuropea. La presenza di clienti stranieri risulta particolarmente significativa nel nord, dove rappresentano il 38% del totale, e nel centro, dove raggiungono il 33%. Al contrario, nel sud e nelle isole la loro incidenza è inferiore al 10%.

L’analisi delle variabili socio-demografiche mostra un’età media di 42,8 anni al momento della richiesta, con una prevalenza di domande provenienti dalle fasce più giovani: gli under 45 rappresentano infatti oltre il 60% del totale. La maggioranza dei richiedenti, pari al 71%, è di genere maschile.

Per quanto riguarda la professione, l’81% dei clienti è rappresentato da dipendenti del settore pubblico o privato, il 10% da lavoratori autonomi o liberi professionisti, mentre il 6% risulta essere in pensione. Va inoltre sottolineato che, seppur in misura contenuta, anche clienti con contratti a termine o altre forme di reddito accedono al prestito personale, rappresentando il 3% del totale.

Le previsioni per il futuro

Nel 2024, la ripresa del potere d’acquisto delle famiglie, sostenuta da una graduale riduzione dei tassi di interesse, ha rafforzato la domanda di finanziamenti. Si prevede che questo trend positivo continuerà per tutto il 2025, anche se con differenze tra i vari segmenti. Mentre il credito al consumo complessivo, inclusi i prestiti personali, dovrebbe crescere di circa il 4,9%, i soli prestiti personali hanno già registrato nei primi mesi dell’anno un’accelerazione significativa, con un aumento di circa il 15% nel primo trimestre. Nonostante una maggiore prudenza da parte degli istituti di credito verso questa tipologia di prestiti, tradizionalmente considerata a maggior profilo di rischio e l’introduzione di direttive europee che impongono requisiti più severi in termini di valutazione della solvibilità, il segmento dei prestiti personali continua a evidenziare dinamiche di crescita