IL GIP

Il gip Maria Cristina Sala ha accolto la richiesta di patteggiamento presentata dall’ex consigliere comunale Giulio Cusumano e il cantante Alessio Scarlata difesi dall’avvocato Laura La Mattina. Due anni per Cusumano, un anno e due mesi per Scarlata. Entrambi con la sospensione condizionale della pena.

L’ex consigliere e il cantante erano indagati per truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. L’inchiesta è sulla gestione dei finanziamenti per gli spettacoli e gli eventi culturali per “Palermo città della cultura 2018”.

Le indagini

Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile. Secondo quanto era scritto nell’ordinanza a far scattare le indagini un funzionario al Comune di Palermo a fare partire l’inchiesta. Ha raccontato di avere subito pressioni e intimidazioni per favorire le associazioni teatrali legate ai due indagati. “Ho deciso di patteggiare perché non voglio passare per ladro di galline. Voglio dimenticare questa vicenda che ha distrutto la mia vita. La vicenda legata alla denuncia della funzionaria del 2015 nel 2017 è stata archiviata. Nel 2018 l’inchiesta riparte – dice Cusumano – Per quattro anni ho avuto il telefono sotto controllo. Non credo più in questo sistema. Adesso voglio essere dimenticato. Sono in campagna, non voglio fare più politica. Ho vissuto un incubo”.

L’indagine dopo una denuncia

L’indagine della Squadra Mobile di Palermo – Sezione “Anticorruzione”, coordinata dalla Procura della Repubblica, è partita dopo la denuncia di un funzionario del Comune che avrebbe raccontato di aver subito “pressioni e intimidazioni” da parte dei due per favorire associazioni culturali “amiche” che operano nel mondo teatrale palermitano.

La ricostruzione della Procura

Le indagini hanno evidenziato in particolare che nell’ambito della manifestazione “Palermo città della cultura 2018”, “i due complici, gestori di fatto di alcune associazioni culturali e organizzatori occulti di progetti, al fine di ottenere la liquidazione del finanziamento da parte della Fondazione Sant’Elia, avrebbero presentato una rendicontazione contabile, contenente una falsa documentazione fiscale con costi in realtà inesistenti o palesemente gonfiati per l’allestimento d’iniziative culturali, utilizzando invece le somme ricevute a titolo di finanziamento per saldare debiti personali o per regalie a parenti ed amici”. Le stesse modalità sarebbero state utilizzate da entrambi anche nell’organizzazione di un altro progetto realizzato nella casa circondariale “Pagliarelli”, destinato ai detenuti e alle loro famiglie, “predisponendo il rendiconto al Comune di Palermo per la liquidazione del finanziamento dell’iniziativa con falsi documenti attestanti costi mai sostenuti”.

Altre accuse all’ex consigliere palermitano

A carico di Giulio Cusumano, inoltre, sarebbero emerse indebite ingerenze nelle procedure amministrative dello “Sportello Unico attività produttive del Comune di Palermo” (Suap), aventi ad oggetto l’applicazione di sanzioni amministrative tra cui la decadenza e la revoca nei confronti dei titolari delle licenze comunali dei cosiddetti servizi pubblici di piazza (cocchieri, tassisti e motocarrozzette), prodigandosi in loro favore.