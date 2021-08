Le indagini dei carabinieri di Termini Imerese

Un prete in provincia di Perugia e una donna di Termini Imerese (Pa) sono stati arrestati dai carabinieri in base ad un’ordinanza del gip di Palermo. Sono accusati di prostituzione minorile.

Il prete si trova in carcere, la donna ai domiciliari. Secondo le indagini dei militari la donna avrebbe acconsentito dietro pagamento che il figlio in chat avesse rapporti virtuali con il sacerdote.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip del Tribunale di Palermo nei confronti di un prete, V.E. di 63 anni, originario di Caltavuturo, esercita il suo ministero a San Feliciano Magione, un piccolo borgo in provincia di Perugia.

Ora è rinchiuso nel carcere di Spoleto. La donna di anni ne ha 51.

Il figlio della donna sarebbe una delle vittime del sacerdote. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Termini Imerese.

Il prete e la donna sono indagati per prostituzione minorile aggravata. In cambio di piccole somme di denaro, il sacerdote avrebbe ottenuto dalla madre il permesso di compiere atti sessuali, seppure a distanza, in chat con il figlio e avrebbe scambiato materiale pornografico tramite i social network.