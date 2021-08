Somministrate circa 800 dosi

A Palermo vaccinazione anti covid giovedì 5 agosto nella chiesa di S. Andrea

Iniziativa della Confraternita degli aromatari di Sant’Andrea dell’Asp

Non serve prenotazione, basterà recarsi ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 21

Nasce nel cuore di Palermo un punto vaccinale per gli “Invisibili”, partito già nel mese di luglio. Giovedì 5 agosto è in programma il quarto evento del progetto nato da una idea della Confraternita degli aromatari di Sant’Andrea in collaborazione tra l’arcidiocesi di Palermo, l’ufficio Pastorale della salute, il Centro Diocesano delle Confraternite Palermo, associazioni di volontariato e l’ASP di Palermo.

I vaccini a Sant’Andrea

Sino a oggi sono state somministrate circa 800 dosi. Il Punto vaccinale si trova all’interno della chiesa di Sant’Andrea degli aromatari a piazza Sant’Andrea 4 e tra le particolarità spicca l’area unicamente riservata alle donne con il velo. Qui ci sono medici e personale solo al femminile. “Spesso non si riesce ad andare oltre ogni tipo di diversità – dicono gli organizzatori – ma questo progetto ne è l’emblema. Non importa a quale religione uno appartenga, non importa se sei ricco o povero, non importa se hai o meno una casa, quello che importa in questo momento di pandemia è aiutare tutti a vaccinarsi”.

Non serve prenotazione

A Sant’Andrea non si ha l’impressione di andarsi a vaccinare, ma di essere accolti in una famiglia pronta a dare conforto. Non servono i moduli perfettamente compilati, non serve prenotarsi ed aspettare molto a lungo basterà recarsi ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 21 o telefonare al 379 2720296 per ricevere informazioni. “Attraverso i volontari e medici dall’ASP proviamo ad abbracciare tutti in un momento in cui l’abbraccio vero non si può dare come prima, ma il sorriso si perché riscalda il cuore”.