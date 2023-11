Tre appuntamenti in Sicilia: il 6 e 7 aprile 2024 a Palermo, giorno 9 a Catania

Polverizzati i biglietti per la data prevista il 6 aprile al Teatro Al Massimo di Palermo, Levante ha deciso di raddoppiare l’appuntamento in città. Oggi l’annuncio del raddoppio della data palermitana.

All’appuntamento del 6 aprile (andato dunque sold out) si aggiunge una nuova data: il 7 aprile.

L’Opera Futura Live nei teatri partirà nella primavera del 2024 (prodotto e distribuito da Vivo Concerti) e sarà in Sicilia per tre tappe promosse da Giuseppe Rapisarda Management: oltre alle due palermitane del 6 e 7 aprile Levante sarà il 9 aprile al Teatro Metropolitan di Catania.

Levante è reduce dal tour dove ha ripercorso i primi 10 anni di musica

La cantautrice, autrice e scrittrice siciliana è reduce da un tour in cui ha ripercorso con il pubblico questi primi 10 anni di musica, anni importanti di costruzione, anni che coincidono con la pubblicazione di 5 dischi (“Manuale Distruzione” del 2014, “Abbi cura di te” del 2015, “Nel caos di stanze stupefacenti” del 2017, “Magmamemoria” 2019 e “Opera Futura” pubblicato quest’anno) e 3 libri (“Se non ti vedo non esisti” del 2017, “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” pubblicato nel 2018 e “E questo cuore non mente” del 2021) a cui si sono aggiunte colonne sonore, concerti in Italia e all’estero e molto altro.

Dove e quando acquistare i biglietti

I biglietti per la nuova data di Palermo saranno disponibili online su Ticketone dalle 15 di mercoledì 8 novembre e dalle 11 di lunedì 13 novembre nei punti vendita autorizzati del circuito Sicilia Ticket. I tagliandi per la data di Catania sono già in vendita.