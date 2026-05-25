Ci sono già i nomi dei primi cinque candidati sindaci che sono ormai sicuri di aver vinto le elezioni in questa tornata di amministrative 2026 in Sicilia. Una certezza maturata nel corso della notte nonostante ancor le operazioni di voto non fossero concluse (i seggi chiudono alle 15,00 di lunedì 25 maggio) visto che alle 23 di domenica 24 maggio nei loro comuni era già stato superato il quorum del 50% degli elettori che sono andati a votare. Questo attribuisce la vittoria ai candidati sindaci di cinque comuni dove ad aspirare alla poltrona di primo cittadino mera un solo candidato. la legge, infatti, stabilisce che in assenza di un concorrente, per essere eletto sindaco il candidato unico al voto si deve superare il 50% degli elettori alle urne e così è stato.

Ecco chi sono i sindaci eletti e quali i comuni che di fatto hanno già scelto

Tre di questi comuni sono in provincia di Messina, due sono nel Palermitano. In particolare a Raccuja in provincia di Messina l’unico candidato, con una sola lista presentata, è Ivan Martella che di conseguenza risulta già eletto e sarà proclamato non appena finito lo scrutinio.

Succede la medesima cosa anche a San Salvatore di Fitalia, sempre in provincia di Messina dove Giuseppe Pizzolante si riconferma sindaco come alle scorse elezioni in cui era sempre unico candidato. A Mirto, ancora nel Messinese, sarebbe stato eletto Maurizio Zingales che è così al terzo mandato. A Godrano in provincia di Palermo la poltrona di primo cittadino tocca all’unico candidato in corsa ovvero Daniele Sebastiano Bellini e sempre nel Palermitano, a Santa Cristina Gela, eletto anche Giuseppe Cangialosi. A Serradifalco in provincia di Caltanissetta Leonardo Burgio è l’unico candidato, ma secondo i dati delle 23 il quorum non sarebbe stato ancora raggiunto quindi dovrà aspettare il dato di affluenza delle 15 per essere sicuro dell’elezione