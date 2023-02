A Palermo il primo convegno internazionale che parla di “Building Information Modeling” il cosiddetto BIM applicato alla pubblica amministrazione. Un incontro chiarificatore nel quale sarà affrontato il tema della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, un tema poco affrontato ma di grande rilevanza visto che è cruciale in queste settimane accelerare i processi per il recepimento dei fondi del Pnrr. Un modo d’ideare, progettare e costruire innovativo che dà valore anche ai professionisti che vi operano.

La digitalizzazione nei comuni e l’applicazione del BIM

A che punto è la trasformazione digitale nei comuni? A questa domanda si cercherà di dare una risposta nel corso del convegno che si svolgerà venerdì 10 febbraio all’interno della sala Mattarella di palazzo dei Normanni. Tra gli interventi nel corso del convegno, quello dell’esperto Pietro Farinati. Un intervento che vuole fornire un allineamento sul tema della digitalizzazione delle opere pubbliche, per quanti lavorando nella e per la pubblica amministrazione, si trovano ad affrontare il problema della sua implementazione in organizzazione strutturale, con le scadenze stringenti previste dalla normativa cogente e dal PNRR. Come caso-studio viene presentato quello dell’agenzia Del Demanio.

IL BIM e il PNRR

Il processo di digitalizzazione degli appalti pubblici secondo la metodologia BIM ha bisogno che la pubblica amministrazione affronti nuove sfide e si doti delle tecnologie necessarie. Si tratta di un processo molto importante e delicato, reso ancora più necessario dalle rilevanti risorse in arrivo per gli investimenti, soprattutto in infrastrutture, nell’ambito del piano per la ripresa dell’Europa, o Recovery Plan. Di questo di tratterà nell’evento palermitano.

A Palermo esperti del BIM

Dopo i saluti istituzionali si darà avvio alla prima sessione che tratterà delle nuove frontiere degli appunti pubblici. La seconda sessione nel pomeriggio in cui si cercherà di dare una risposta all’interrogativo: “Il Bim chiama, la Sicilia risponde?”. Nel corso dei lavori sarà anche presentato in anteprima assoluta il rilievo e la modellazione con la mitologia BIM della torre Pisana del palazzo dei Normanni di Palermo. Per l’occasione sono stati invitati a partecipare professionisti di fama della metodologia BIM, per indicare e facilitare ulteriormente la conoscenza sulla trasformazione digitale e la delicata transizione verso il BIM della Pubblica Amministrazione in ambito in ambito dei lavori pubblici.

Che cosa è il BIM?

In tanti si chiedono ancora cos’è il BIM. Si tratta di un insieme coordinato di processi, supportati dalla tecnologia, che aggiungono valore attraverso la condivisione d’informazioni strutturate per edifici e asset infrastrutturali. Il BIM non è un singolo atto o processo, né un modello 3D isolato o una fabbricazione basata su computer. Significa essere consapevoli delle esigenze d’informazione degli altri mentre svolgi il tuo lavoro. Il BIM assicura che le informazioni appropriate vengano create nel formato giusto al momento giusto, in modo da poter prendere decisioni migliori durante l’intero ciclo di vita del bene costruito. Il BIM è fondamentale per il modo in cui un progetto viene impostato ed eseguito.

Ci sono dei vantaggi nell’adozione del BIM

Il BIM e le sue tecnologie abilitanti semplificano le fasi di fattibilità, pianificazione, progettazione, costruzione e funzionamento del ciclo di vita del progetto. Il BIM affronta questi processi nel loro insieme, supportando un modo di lavorare più collaborativo e una condivisione delle informazioni più coordinata, rendendo più efficiente ogni processo nella vita di un bene costruito.

Il BIM applicato all’edilizia

Il BIM nel’edilizia è quindi un processo di modellazione software intelligente che architetti, ingegneri e appaltatori possono utilizzare per collaborare alla progettazione, alla costruzione e al funzionamento di un edificio. Il Building Information Modeling consente la collaborazione in tempo reale tra tutte le persone coinvolte in un progetto di costruzione, portando a enormi miglioramenti in termini di costi, sicurezza ed efficienza. Di conseguenza, il BIM è oggi una delle tendenze costruttive più influenti. l Building Information Modeling sta rapidamente diventando una delle più importanti innovazioni nella tecnologia delle costruzioni a causa dei suoi numerosi vantaggi in termini di costi, sicurezza ed efficienza.