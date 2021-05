Le foto del giornalista Giovanni Franco

Per il secondo anno di fila il primo maggio a Palermo è stata una festa senza scampagnate e gite al mare. In attesa che la campagna di vaccinazione decolli in città vigono tante restrizioni ancora.

Il colore non è più rosso, ma l’attenzione resta massima. Per il momento il colore è arancione anche se il sindaco Leoluca Orlando ha imposto molti divieti per cercare di contenere il contagio.

Tanti palermitani hanno deciso di fare una passeggiata in strada.

Ecco il primo maggio a Palermo negli scatti del giornalista Giovanni Franco. Angoli della città unici immortalati dall’occhio attento del fotografo che restituiscono i colori unici della nostra terra.