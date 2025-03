I giudici della quarta sezione della corte d’appello di Palermo hanno assolto Giuseppe Albanese, medico dentista, che era stato ritenuto il capo della famiglia di Caltavuturo e Gioacchino Martorana di Castelbuono nel processo scaturito dall’operazione “Black Cat” dei carabinieri, che nel 2016 arrestarono boss e gregari di diversi clan delle Madonie.

Albanese, difeso dagli avvocati Giuseppe Minà Francesco Petrelli, era stato in carcere per un anno era stato assolto il primo grado dal tribunale di Termini Imerese era stato condannato in appello a 9 anni.

I giudici di cassazione avevano deciso per Albanese e Gioacchino Martorana, difeso dall’avvocato Vincenzo Alaimo, condannato a 2 anni e mezzo in appello, che si doveva celebrare un nuovo processo in corte d’appello. Processo che adesso ha confermato la sentenza di assoluzione.