Proclamato lo sciopero dei lavoratori della Gesap, la società che gestisce lo scalo palermitano Falcone Borsellino. Lo hanno indetto i sindacati della Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo per quattro ore dalle 12 alle 16 il prossimo 17 gennaio.

I sindacati protestano “per la delegittimazione del tavolo sindacale, operata e reiterata nel tempo, attraverso un atteggiamento da parte della Gesap spa, di palesa e precisa volontà di sottrarsi al confronto, interrompendo ogni ipotesi di corrette relazioni industriali – si legge nella lettera spedita tra gli altri alla prefettura e all’azienda – La mancata attuazione del piano strategico di riqualificazione e gestione delle efficienze e del piano di formazione e riqualificazione professionale, parte integranti del Contratto di espansione sottoscritto il 13 ottobre 2023 anche nei confronti del Ministero del Lavoro”.

E ancora “il mancato confronto, su temi che attengono al rispetto del contratto nazionale e del codice civile, in ordine al corretto inquadramento del personale dipendente; che, da troppo tempo, determina il moltiplicarsi di cause per contenzioso del lavoro da parte dei lavoratori che ricorrono al Giudice per vedere riconosciuto ruolo e mansioni svolte e che vede codesta azienda operare in modo differente a seconda del nominativo del ricorrente, finalizzando percorsi di gratificazioni ad hoc per taluni”.