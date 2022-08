Trovata la quadra, vede la luce il listino del candidato Presidente della Regione del centrosinistra, Caterina Chinnici. A meno di 24 ore dal termine per la consegna delle liste spunta il nome di Cleo Li Calzi , già assessore regionale e componente del Consiglio di Amministrazione della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Palermo.

I nomi nel listino

Il listino guidato da Caterina Chinnici vedrà correre per l’eventuale premio di maggioranza, nell’ordine, Roberta Bellia, Antonio Calabrese, Cleo Li Calzi, Nicola Grassi, Cettina Martorana e Cesare Mattaliano quest’ultimo indicato da +Europa

Ancora guai nel pd, stavolta a Messina

Ma in casa Pd i problemi sono altri. Dopo gli addii catanesi e i passi di lato palermitani anche a Messina il partito va in frantumi. L’ex candidato sindaco della città dello Stretto Franco De Domenico rinuncia alla candidatura e si dimette. Di fatto lascia i dem, mentre il suo capocorrente Navarra sembra pronto ad andare via per essere candidato altrove. I rumors parlano di un approdo in casa azzurra.

In ritardi i 5 stelle

Giornata intensa quella dei 5 stelle che, visti i tempi estremamente ristretti, non sono riusciti a mettere in votazione le singole candidature. I pentastellati scontano un ritardo legato anche alle vicende che hanno portato alla rottura della coalizione progressista. Voto on line in blocco per le liste fino alle 22 di oggi per avere, poi, il tempo di definire la documentazione necessaria per completare la presentazione formale.

Tempo fino alle 16 di domani

C’è tempo fino alle 16 di domani. Scade, infatti, alle 16 di venerdì 26 agosto il termine per la presentazione delle liste per le elezioni regionali del 25 settembre in Corte d’Appello in vista dell’election day che vedrà i siciliani andare alle urne per votare le politiche, quindi Camera e Senato come nel resto del Paese, ma anche per eleggere il Presidente della Regione e il nuovo Parlamento siciliano.