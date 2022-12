La strategia politica del deputato di Fratelli d'Italia



Far ripartire le province. Tra le riforme che l’Ars deve portare avanti ce n’è una che per Marco Intravaia è fondamentale per il territorio siciliano. Ed è quella da formulare per ripristinare quell’ente perduto. Per il neo deputato all’Ars di Fratelli d’Italia, rimettere in sesto è una priorità assoluta. Ospite di Talk Sicilia, il politico originario di Monreale ha spiegato le sue ragioni.

Province da ripristinare, abrogare la Delrio

“La Prima Commissione dell’Ars dovrà impegnarsi per la riforma delle Province, una vicenda della quale molti parlano già in questi giorni non soltanto in Regione, ma anche al Parlamento nazionale. Si punta alla riforma della legge Delrio, per ripristinare questi Enti che sono davvero davvero importanti per il nostro futuro.

Abolite a furor di popolo

Le Province sono state dipinte come un pozzo senza fondo, enti inutili e buoni a creare solo sprechi. A quasi dieci anni da quella reprimenda adesso le Province ritornano in auge. Sommerse da una campagna giornalistica devastante a livello nazionale, vennero abolite.

Province abolite in nome del populismo

“Quella fu una scelta dettata dalla demagogia e dal populismo – ricorda Intravaia – con la comunicazione data in diretta tv dell’abolizione delle province. Venne fatta quella scelta per attrarre consenso e creare un mostro da dare in pasto ai media. Nessuno, in quel momento pensò alle conseguenze che sono oggi appaiono devastanti”.

“Le competenze delle Province. dalla viabilità, al trasporto dei disabili, alla gestione degli istituti scolastici superiori non transitarono a nessun Ente. Oggi si pagano le conseguenze”.

