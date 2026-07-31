La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo tunisino accusato di avere rapinato due turisti a Palermo.

L’indagato dopo avere bevuto parecchio aveva provocato una rissa, in zona rossa, in piazza Sant’Anna, nel pieno della movida. Dopo la lite con un ragazzo in piazza si dava alla fuga.

In via Roma ha estratto un coltello e ha rapinato due turisti del loro monopattino e del loro cellulare.

Gli agenti intervenuti lo hanno bloccato e arrestato per la rapina appena compiuta. I poliziotti della ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico gli hanno ritrovato in tasca il cellulare dei turisti che è stato restituito. Il giovane è stato portato in carcere al Pagliarelli.