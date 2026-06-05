Via all’avviso per i campi estivi a Palermo. Il Comune ha pubblicato oggi l’Avviso pubblico per il finanziamento dei Centri diurni e dei Campus residenziali destinati a ragazze, ragazzi, bambine, e bambini del territorio cittadino.

Settecentomila euro per le attività da luglio a settembre

Lo stanziamento complessivo ammonta a 700.000 euro e consentirà la realizzazione di attività educative, ricreative e formative nel periodo compreso tra luglio e settembre 2026.

L’iniziativa introduce importanti elementi di innovazione, ampliando l’offerta dei servizi estivi per rispondere alle diverse esigenze di crescita e inclusione dei più giovani.

Due linee di intervento e numerose novità

Le risorse saranno suddivise in due linee di intervento. La prima si chiama “Estate Insieme 2026” e prevede il finanziamento di Centri Estivi diurni rivolti a bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni (non compiuti).

La seconda linea si chiama “E-State in Movimento” ed è la vera novità. Si tratta di una nuova misura dedicata al finanziamento di Campus residenziali fuori dal territorio comunale, con esperienze regionali, nazionali ed europee rivolte a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni (non compiuti), finalizzate a promuoverne l’autonomia e la crescita personale.

Calabrò: “Investiamo concretamente sul benessere e sulle opportunità educative dedicate ai nostri ragazzi”

“Con questo Avviso investiamo concretamente sul benessere e sulle opportunità educative dei nostri ragazzi. Abbiamo puntato su una formula innovativa che, per la prima volta, unisce l’animazione territoriale a vere esperienze di viaggio in Europa, offrendo contesti capaci di favorire l’autonomia e l’inclusione. Vogliamo sostenere le famiglie e garantire a tutti i minori, in particolare a chi vive situazioni di maggiore fragilità, la possibilità di vivere un’estate ricca di occasioni formative e relazionali” dice l’assessore comunale ai servizi sociali Mimma Calabrò.

“In questo quadro, abbiamo voluto rafforzare, vista l’esperienza positiva dello scorso anno, l’attenzione all’inclusione in continuità con quanto già realizzato con l’Avviso precedente. Crediamo fermamente che ogni minore debba avere la possibilità di partecipare pienamente alle attività, senza barriere e senza esclusioni” conclude.

Come partecipare al bando

L’Avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore (ETS). Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente tramite PEC dalle ore 8:00 del 22 giugno 2026 alle ore 23:59 del 23 giugno 2026. L’Avviso integrale e la relativa modulistica sono consultabili sul portale istituzionale del Comune di Palermo.