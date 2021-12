L'ANNUNCIO DI ADRIANO VARRICA (M5S)

Si sblocca l’iter del cantiere di viale Regione Siciliana, all’altezza del canale Mortillaro. E’ stato infatti pubblicato l’avviso sul sito del Commissario di Governo per il Dissesto Idrogeologico. L’intervento prevederà la “messa in sicurezza del patrimonio comunale inerente alla demolizione e ricostruzione, della soletta di copertura del canale Passo di Rigano sotto viale Regione Siciliana. Nonchè il ripristino dell’alveo”.

Viale Regione Siciliana: un anno di chiusura al canale Mortillaro

La scadenza dell’avviso è prevista per il 19 gennaio e prevederà un investimento intorno ai 500.000 euro. Ricordiamo che l’area è chiusa al traffico dal novembre 2020 a causa di interventi di messa in sicurezza della sede stradale. Lavori durante i quali è stata evidenziata l’esigenza di un ulteriore cantiere. Fatto che ha rallentato il processo di riapertura del tratto di raccordo fra A19 e A29, nei pressi di via Principe di Paternò. E che ha costretto gli automobilisti a deviare sulla bretella laterale, con relativi disagi alla viabilità. Fatto noto soprattutto nelle ore di punta.

Un quadro, quello del cantiere di viale Regione Siciliana, di cui vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane. Ultimo, ma solo in ordine temporalea, il sopralluogo effettuato a margine della seduta della II Commissione del Comune di Palermo del 30 agosto. E proprio in quella sede, fu il consigliere di Fratelli d’Italia Mimmo Russo a lanciare l’allarme sui ritardi del cantiere e sui tempi dei futuri interventi. Preoccupazione condivise anche dal capogruppo della Lega Igor Gelarda, ospite della nostra live dell’11 novembre.

Varrica (M5S): “Ad inizio 2022 aggiudicazione bando e avvio lavori”

Decisamente soddisfatto del risultato raggiunto il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica. “Ringrazio gli uffici del Commissario per il contrasto del dissesto idrogeologico. Ciò per il lavoro che hanno svolto in questi giorni per pubblicare il bando di gara su viale Regione Siciliana entro dicembre. Ho avuto rassicurazioni che ad inizio 2022 si potrà procedere con aggiudicazione e avvio lavori. Sono contento che stia risultando utile la mia iniziativa istituzionale che lo scorso luglio mi ha visto richiedere la disponibilità di intervenire su viale Regione al responsabile dell’ufficio commissariale, Maurizio Croce.”