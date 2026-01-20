E’ stato ritrovato il pulmino rubato all’associazione Lab360 che si occupa di assistere bimbi disabili a Palermo. I carabinieri e la polizia hanno rintracciato il Fiat Scudo ieri sera in via Empedocle Restivo che era stato rubato poche ore prima da via Filippo Cordova per essere usato come “ariete” in occasione di qualche furto con spaccata in un negozio di detersivi.

A denunciare il furto era stata la presidente della cooperativa Idee in movimento e dello spazio aggregativo sottolineando come quel mezzo non fosse solo un veicolo ma uno strumento di autonomia e inclusione. I militari del radiomobile, con il supporto dei poliziotti del commissariato San Lorenzo, hanno rintracciato il pulmino, con evidenti danni, in via Empedocle Restivo, all’altezza di viale Lazio, in direzione di una vetrina di un’attività commerciale che probabilmente i ladri avevano preso di mira.

I militari dell’Arma hanno chiesto l’intervento dei colleghi della Sezione investigazioni scientifiche per effettuare i rilievi all’interno dell’abitacolo alla ricerca di impronte digitali che possano portare all’identificazione del ladro e dell’eventuale ricettatore. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona che potrebbero aver ripreso la persona che ha parcheggiato all’incrocio con viale Lazio.