Intervento del commissario Brancaccio

La polizia di Stato ha arrestato a Palermo L.V., 39 anni palermitano accusato di spaccio di droga. Il giovane è stato bloccato in via Di Vittorio allo Sperone dagli agenti del commissariato Brancaccio.

Rappresentava un punto di riferimento per tanti clienti che arrivavano anche in tram ad acquistare la dose. Quest’ultimi sono stati fermati e segnalati in prefettura.

Nel ciclomotore del giovane sono stati trovati circa mille euro e 32 dosi di hashish. Lo scooter è stato sequestrato. L’arresto è stato convalidato dal giudice.

I clienti arrivavano chi in macchina, chi a piedi, chi addirittura giungeva a bordo del tram, sono state davvero tante le persone viste nel corso degli appostamenti dagli investigatori, gente che frequentava lo Sperone al solo scopo di ottenere droga da L.V. e tutti, dopo averla acquistata, sono stati seguiti dai poliziotti, fermati, perquisiti e segnalati quali assuntori di stupefacenti agli uffici competenti.

La gestione personale e senza apparente coinvolgimento di complici nell’attività illecita ha costretto L.V. ad un “fai da te” che lo ha visto impegnato non soltanto nella vendita “al minuto” su strada ma anche nella guardiania stessa dello spaccio: il giovane, più volte nell’arco dei minuti di osservazione degli agenti, ha effettuato perlustrazioni con il suo ciclomotore dell’intero perimetro di spaccio, allo scopo di sincerarsi dell’assenza di Forze dell’Ordine.

I poliziotti sono riusciti a passare inosservati e hanno ritenuto di entrare in azione a seguito dell’ennesimo episodio di compravendita: quando hanno intimato l’“Alt Polizia”, il malvivente ha cercato una prevedibile fuga nel corso della quale ha lanciato per terra dosi di stupefacente.

Gli agenti, a breve distanza, lo hanno fermato ed hanno recuperato la droga.