Gli agenti di polizia dello Stato ha hanno arrestato un palermitano L.B.G.B., di anni 25, in quanto colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga del tipo cocaina.

In particolare, gli operatori dei Falchi della Squadra Mobile, in piazza San Domenico, notavano il giovane a bordo di una bicicletta elettrica, nell’atto di cedere ad un altro soggetto degli involucri di colore bianco, ricevendo in cambio alcune banconote.

A seguito di perquisizioni, il giovane veniva trovato in possesso di 525 euro, mentre l’acquirente risultava avere al seguito 3 ovuli in cellophane di colore bianco, contenenti cocaina, del peso complessivo di circa 2 grammi.

In ragione delle evidenze raccolte, L.B.G.B. veniva tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora presso il comune di Palermo, con permanenza in casa nelle ore notturne.