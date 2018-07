E’ accaduto nei giorni scorsi a Palermo, in vicolo San Paolino, quando i Carabinieri della Stazione Palermo Centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto Mario Presti, palermitano 27enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti. Il presunto pusher nel corso del controllo veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di 3 bustine di marijuana, per un peso di 4,36 grammi; 25 stecchette di hashish, per un peso di 48 gramm e 14 involucri di cocaina, per un peso di 4,30 grammi.

Tutto lo stupefacente recuperato nel corso dell’operazione è stato sottoposto a sequestro per le successive analisi di laboratorio.

L’arrestato, giudicato con rito direttissimo, dopo la convalida è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora presso la propria abitazione.