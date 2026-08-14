Sono arrivati i nuovi dati sulla qualità delle acque in località Mondello, riferito al campionamento effettuato dall’Asp di Palermo nella giornata del 12 agosto 2026.

Anche questi ultimi risultati, così come quelli precedenti del mese di agosto, evidenziano valori nella norma e nessun rischio di esposizione per la salute pubblica.

Prosegue il monitoraggio qualità delle acque con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute pubblica.

“L’intera costa è sottoposta a monitoraggio costante, attraverso campionamenti e rapporti periodici trasmessi ai nostri uffici. Ogni qualvolta viene rilevata un’anomalia, gli uffici comunali si sono sempre attivati tempestivamente, adottando, ove necessario, specifiche ordinanze contingibili e urgenti con il divieto temporaneo di balneazione, proprio per garantire la massima tutela dei cittadini – dicono dal Comune – Alla luce degli ultimi risultati, rassicuriamo quindi la cittadinanza, i residenti, i frequentatori di Mondello e gli operatori economici della zona circa la fruibilità delle acque e l’assenza, allo stato attuale, di elementi che evidenzino un pericolo per la salute pubblica”.

Resta, tuttavia, una rilevante discrepanza che emerge dall’analisi della documentazione prodotta e che riguarda la tempestività della segnalazione. Il report delle acque diffuso da Controcorrente e fatto analizzare presso un ambulatorio privato reca la data del 28 luglio, ma è stato pubblicato soltanto successivamente, quando erano già disponibili rapporti costanti dell’ASP e quando era già stato effettuato un ulteriore campionamento, in data 11 agosto.

“Una comunicazione relativa a dati potenzialmente in grado di determinare allarme nella popolazione dovrebbe, a nostro avviso, essere trasmessa tempestivamente alle autorità competenti, affinché possano essere effettuate tutte le necessarie verifiche e, qualora emergano criticità, possano essere adottate immediatamente le misure urgenti a tutela dei cittadini – aggiungono dal Comune –

Proprio per assicurare la massima trasparenza e fornire una risposta certa a una popolazione comprensibilmente allarmata dal susseguirsi di comunicazioni, il Dipartimento dell’ASP ha effettuato tempestivamente un ulteriore campionamento. Anche quest’ultimo, come documentato dal Verbale n. 412326 del 12 agosto 2026, ha restituito valori nella norma.

Chiunque sia in possesso di dati che potrebbero incidere sulla salute pubblica e determinare una potenziale esposizione a conseguenze per i cittadini abbia il dovere di comunicarli senza ritardi alle autorità preposte. Un ritardo di così tanti giorni nella trasmissione di informazioni che possono generare allarme appare certamente censurabile. Mi auguro, pertanto, che in futuro ogni elemento che richieda una verifica venga segnalato puntualmente, così da consentire alle autorità di effettuare gli accertamenti necessari e, laddove occorra, di intervenire con la massima urgenza.

È inoltre importante sottolineare che anche la reportistica relativa alla qualità delle acque e alla balneabilità trasmessa dall’ASP al Comune di Palermo nel mese di luglio non evidenziava la necessità di interventi, poiché i valori riscontrati, così come quelli registrati nel mese di giugno, rientravano nella norma.

Questa comunicazione è rivolta innanzitutto alla popolazione, agli abitanti di Mondello e agli operatori economici della zona, con l’obiettivo di fornire un’informazione chiara e rassicurante sulla situazione attuale e sull’assenza di evidenze di pericolo per la salute connesse ai risultati dei campionamenti effettuati.

Continueremo a mantenere alta l’attenzione e a monitorare costantemente anche gli altri tratti della costa, in stretto raccordo con l’ASP e con tutte le autorità competenti. Non mancheranno, come sempre, tempestività e rigore nell’adozione di ogni eventuale provvedimento che dovesse rendersi necessario a tutela della salute pubblica”.