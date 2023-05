L'intervento della polizia

Pretendevano di entrare in discoteca senza pagare il biglietto di ingresso. Momenti di tensione la scorsa alla discoteca Country di via dell’Olimpo a Palermo. Una quarantina di giovani si sono presentati e hanno preteso di entrare senza pagare, provocando gli addetti alla sicurezza e riuscendo alla fine ad invadere il locale.

Alcuni clienti che hanno regolarmente pagato l’ingresso hanno chiamato la polizia. Sono intervenute sei volanti. Gli agenti di polizia hanno riportato la calma.

Il gestore: “Siamo noi le vittime”

“Siamo noi le vittime – spiegano dalla discoteca – Noi che abbiamo come obiettivo di fare trascorrere una serata di svago ai nostri clienti nella massima serenità. Invece dobbiamo subire l’arroganza di questi teppistelli che pensano di agire senza alcun limite. Quanto è accaduto stato ripreso dalle telecamere e presenteremo un esposto. Non possiamo tollerare questi comportamenti che danneggiano noi e i clienti che vogliono solo divertirsi”. I sindacati dei gestori dei locali più volte a chiesto alle forze dell’ordine maggiori controlli davanti ai locali nelle ore serali e notturne.

La società di vigilanza del Country

Una società di vigilanza privata per fermare quel fenomeno che è il furto d’auto. Lo aveva annunciato qualche settimana fa il titolare del Country, il locale in via dell’Olimpo.

Durante un mercoledì universitario sarebbero arrivati addirittura a rubare 13 auto. E’ nel nel fine settimana che la situazione in via dell’Olimpo da mesi si complica ancora di più, quando i furti sono, è il caso di dirlo, all’ordine del giorno. Da qui la scelta di ingaggiare una società di metronotte Sono Fiat 500, Panda e Lancia Y le auto che finiscono sempre di più nel mirino Un segnale per dissuadere pessime azioni e collaborare con il commissariato di polizia di zona (in questo caso il commissariato San Lorenzo). Ci sono state anche degli arresti in zona.