Sono 114.286 le domande pervenute a Poste italiane nei primi tre giorni di avvio del reddito di cittadinanza. Di cui 95.994 presso gli uffici postali e 18.292 online. Lo comunica il ministero del Lavoro. Le prime cinque regioni per numero di richieste sono la Campania con 15.094, la Lombardia con 14.932, la Sicilia con 13.099, il Lazio con 11.015 e il Piemonte con 10.495.

Il dato si unisce a quello dei Caf. La Sicilia é tra le regione nella graduatoria redatta alla fine del primo giorno utile per le domande per il reddito di cittadinanza. desso il dato viene confermato negli ordini di grandezza.

Non la prima. E’ la terza dopo Campania e Lombardia. Complessivamente le domande sono state 44.125 di cui 8.492 on line e 35.653 presso gli uffici postali”.

In Campania sono state presentate 5.770, in Lombardia 5.751 in Sicilia 5.328″ comunica il Ministero del Lavoro indicando anche che “ancora non è quantificabile il numero delle domande pervenute ai circa 30.000 Centri di assistenza fiscale” sparsi sul territorio nazionale.