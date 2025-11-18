saranno utilizzati gli ex almaviva

L’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo ha effettuato questa mattina un sopralluogo all’ospedale Civico di Palermo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del nuovo call center 116117, il numero europeo unico per le cure non urgenti, previsto dalla Regione Siciliana e già approvato dal ministero della Salute. Il numero sanitario che deve rispondere alle richieste non in emergenza deve entrare in vigore entro la fine dell’anno secondo l’ultimo cronoprogramma

Crono programma rispettato fin qui

“Si sta procedendo secondo il cronoprogramma stabilito e abbiamo ricevuto garanzie per la fine dei lavori a breve, pensiamo già entro fine mese. Il 116117 sarà un servizio fondamentale che potenzierà l’assistenza territoriale e offrirà risposte rapide e qualificate ai cittadini – dice Tamajo –. Stiamo portando avanti un progetto che rafforza l’intero sistema sanitario regionale e contribuisce ad alleviare la pressione sui pronto soccorso”.

Il reimpiego dei lavoratori ex Almaviva

Tamajo ha inoltre sottolineato il valore sociale e occupazionale dell’iniziativa: “Il nuovo servizio verrà gestito con l’impiego prioritario degli ex dipendenti di Almaviva. Una concreta opportunità di ricollocazione per operatori già formati e qualificati nel settore. Una scelta del governo Schifani che unisce efficienza, competenza e attenzione verso i lavoratori”.

La storia del progetto 116117

L’iter relativo all’ideazione del progetto è stato portato avanti dal 2024 – su input del presidente della Regione Renato Schifani – dal dipartimento della pianificazione strategica guidato da Salvatore Iacolino. A fine giungo 2025 un decreto a firma dell’assessore Daniela Faraoni ha approvato la versione finale del progetto. Con il via libera del ministero si è passati alla fase operativa. Il numero europeo armonizzato 116117 è destinato alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie non urgenti e concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità o a bassa priorità. Le centrali operative Nea 116117 offriranno un servizio di front desk aperto e gratuito, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il gruppo di lavoro che ha curato il progetto è stato costituito da Vincenzo Ripellino, Tatiana Agelao, Francesco La Placa e Fabio Genco.