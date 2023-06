Intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza

Alcuni calcinacci si sono staccati dai Quattro Canti a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il monumento sotto gli occhi di turisti e passanti.

Danneggiate le decorazioni

Parte d’intonaco si è staccato dalle decorazioni della piazza ottagonale. Un’area che si trova all’incrocio dei due principali assi viari della città: via Maqueda e corso Vittorio Emanuele.

Le chiese a rischio

Purtroppo molti di questi monumenti sono a rischio nel centro storico di Palermo. Situazione analoga si registrò lo scorso anno nella chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi in via Maqueda nella zona pedonale. A chiamare i soccorsi fu un passante. Fortunatamente nessuno è rimase ferito. Il distacco di calcinacci avvenne dalla facciata.

Anche quella di San Domenico

Ad inizio dicembre del 2021 i vigili del fuoco intervennero anche in piazza San Domenico sempre a Palermo per il distacco dell’intonaco da quello è definito il pantheon degli uomini illustri della Sicilia. Anche questa chiesa gestita dal Fec, fondo edifici di culto, necessita di interventi urgenti. Quello che serve sono anche i soldi che dovrebbero arrivare da Roma per consentire i lavori di restauro e messa in sicurezza di diverse chiese a Palermo gestite dal Fec che hanno necessità di interventi urgenti. Tante chiese su cui la Soprintendenza ha già eseguito verifiche e perizie. Nel complesso architettonico si riscontrano più stili, dal medioevo all’età moderna, frutto delle vicende storiche che interessarono l’edificio.

Il crollo nella chiesa dell’Origlione ad ottobre

Il 9 ottobre 2021 erano crollate anche alcune parti del timpano della facciata della chiesa dell’Origlione a Palermo. Pare che il distacco sia avvenuto a causa di un fulmine che colpì il monumento. Alcune pietre caddero danneggiando alcune vetture parcheggiate nella piazza. Intervennero in quel caso anche i vigili del fuoco che effettuarono una verifica con i tecnici dell’ufficio del centro storico di Palermo. In ausilio utilizzati droni in dotazione al nucleo Sapr del comando provinciale.

