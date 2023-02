Crollato parte dell’intonaco negli uffici comunali a Bagheria di palazzo Ugdulena. L’ufficio di pronta reperibilità è intervenuto subito per mettere in sicurezza la zona.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale. Non si registrano feriti.

Il pezzo di intonaco si è distaccato questo pomeriggio da Palazzo Ugdulena, sede del Comune di Bagheria, in corso Umberto.

Oltre agli agenti della polizia municipale sono intervenuti anche i vigili de fuoco di Palermo per mettere in sicurezza il palazzo.

Al momento del crollo dell’intonaco non c’era nessuno sul marciapiede di corso Umberto.

Iniziati i lavori per la riqualificazione dello stadio

Sono cominciati i lavori di riqualificazione del plesso B dello stadio di Bagheria. Per i lavori che hanno preso il via è stato previsto un importo di 466 mila euro.Le opere prevedono la sistemazione a norma dei locali interni, l’installazione dei pannelli fotovoltaici e la sostituzione dei fari delle torri con efficientamento energetico. Previsto anche l’isolamento della copertura, l’installazione dell’impianto fotovoltaico da 500 watt ciascuno, l’impianto di illuminazione e l’impianto idrico.

Il percorso avviato prevede la riqualificazione dell’intero stadio. Entro il mese di aprile del 2023 verrà pubblicata la gara per la messa in sicurezza della tribuna, per un importo di un milione e 700 mila euro. I lavori consisteranno nella demolizione della pensilina e la riqualificazione strutturale di tutte le tribune, compreso il rifacimento della recinzione e l’adeguamento in parte dei locali sottostanti.

Con il Cluster 2 investimento 3.1 “sport e ed inclusione sociale” si andranno a completare i lavori per la riqualificazione delle altre aree dello stadio, quali la gradinata, la recinzione esterna, i servizi igienici, oltre alla costruzione di due piste di atletica per uso dilettantistico ed un campo di bocce.A seguire verrà pubblicata entro l’anno un ulteriore gara per la riqualificazione della gradinata