Quattro chilometri di coda in serata lungo l’autostrada Palermo Catania. L’atteso incremento del traffico pomeridiano e serale è stato anche più consistente del previsto.

Il bilancio di questo fine settimana lo traccia la stessa Anas. Sulla A19 “Palermo-Catania”, nel fine settimana, le code e i rallentamenti in corrispondenza degli svincoli di Casteldaccia e Bagheria hanno toccato un picco di 3 chilometri negli orari di punta di sabato e domenica, con un picco di 4 km solo nella serata di oggi per i rientri in direzione Palermo. Rispetto allo scorso weekend si sono comunque accorciati i tempi di percorrenza dell’autostrada nei punti critici. I flussi di traffico sono stati più snelli e meno prolungati negli orari di punta e di maggior flusso di veicoli in circolazione. Le partenze del mattino e quelle del rientro, inoltre, sono state più scaglionate rispetto allo scorso weekend.

Anas ha messo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti.

È stato predisposto un presidio all’interno della piazzola di sosta al km 12,150, in direzione Palermo, con operatori pronti a distribuire bottiglie d’acqua in caso di necessità.

Sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio viene attivato dalla Sala Operativa Anas di Palermo.

Tre chilometri di coda in uscita

Già a metà della mattina di oggi si erano registrate code e rallentamenti di circa tre chilometri nel tratto compreso fra Bagheria e Casteldaccia, nella carreggiata in direzione Catania, per via degli spostamenti dell’utenza in direzione delle località di mare. La situazione è monitorata costantemente dal personale dell’Anas che sta mettendo in campo un dispositivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti.

Le code si sono esaurite poco prima delle 13 come già avvenuto anche nella giornata di ieri.

Ieri traffico in uscita

Ieri, a partire dalla tarda mattinata, si sono registrate code e rallentamenti nel tratto compreso fra Bagheria e Casteldaccia, nella carreggiata in direzione Catania. Il traffico ha raggiunto code anche da 3 chilometri e mezzo e più. Cosa che si sta replicando anche oggi. Code ridotte ad un solo chilometro poco prima delle 13 e in attenuazione durante il tradizionale orario di pranzo dei siciliani ma riprese dopo pranzo. Solo alle 19 si è potuto parlare di traffico tornato realmente alla normalità come confermano le immagini

Procede il programma di rimodulazione dei cantieri

Intanto Anas annuncia di essere in linea con il cronoprogramma di rimodulazione dei cantieri prevista per alleviare i disagi dei cittadini siciliani. Già dal 20 giugno la circolazione sarà agevolata con una corsia in più nel tratto del cantiere di Casteldaccia in direzione Palermo.