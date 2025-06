Sono iniziate prima delle 11 le code domenicali lungo l’autostrada Palermo catania. Contrariamente alle previsioni (si attendevano code per il rientro) anche oggi code in uscita dalla città in direzione delle località di are.

Tre chilometri di coda in uscita

già a metà della mattina di domenica si registrano code e rallentamenti di circa tre chilometri nel tratto compreso fra Bagheria e Casteldaccia, nella carreggiata in direzione Catania, per via degli spostamenti dell’utenza in direzione delle località di mare. La situazione è monitorata costantemente dal personale dell’Anas che sta mettendo in campo un dispositivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti.

È stato predisposto un presidio all’interno della piazzola di sosta al km 12,150, in direzione Palermo, con operatori pronti a distribuire bottiglie d’acqua in caso di necessità.

Le code si sono esaurite poco prima delle 13 come già avvenuto anche nella giornata di ieri.

Atteso rientro e code dalle 15

Ma la parte più consistente delle code è attesa nel pomeriggio di oggi domenica 15 giugno. Questa volta a partire dalle 15, a bloccarsi sarà la corsia in direzione Palermo a causa dei cantieri di Altavilla e Casteldaccia. Si tratta di disagi annunciati ma che, nonostante noti, non si riesce ad evitare.

Il punto di crisi rimane sempre lo stesso ovvero i cantieri per gli interventi di messa in sicurezza sulla A19 “Palermo-Catania” tra Altavilla Milicia e Bagheria. Dal chilometro 5 al 10, sono attivi due cantieri ravvicinati per il potenziamento delle barriere di protezione, installate su viadotti e lungo la carreggiata.

Ieri traffico in uscita

Ieri, a partire dalla tarda mattinata, si sono registrate code e rallentamenti nel tratto compreso fra Bagheria e Casteldaccia, nella carreggiata in direzione Catania. Il traffico ha raggiunto code anche da 3 chilometri e mezzo e più. Cosa che si sta replicando anche oggi. Code ridotte ad un solo chilometro poco prima delle 13 e in attenuazione durante il tradizionale orario di pranzo dei siciliani ma riprese dopo pranzo. Solo alle 19 si è potuto parlare di traffico tornato realmente alla normalità come confermano le immagini

Il difficile pomeriggio

Anche per oggi, domenica 15 giugno, però, è previsto un intenso flusso di veicoli in rientro verso Palermo. Le criticità maggiori sono attese a partire dalle ore 15:00 e fino a tarda serata, quando il traffico proveniente da Catania potrebbe generare rallentamenti e code prolungate, specialmente nel tratto interessato dai lavori.

Presidi di soccorso meccanico

Anas sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti. Sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla Sala Operativa Anas di Palermo.

Consigli per gli automobilisti

“Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative per il rientro, preferibilmente al mattino o in tarda serata, in orari con temperature non troppo elevate, per evitare i momenti di maggiore congestione dell’autostrada – informa Anas – L’azienda è impegnata a migliorare la gestione del traffico e sta lavorando per ottimizzare la distribuzione dei cantieri – si legge – Anas ricorda, infine, che le corsie di emergenza sono destinate soltanto ai mezzi di soccorso e alle Forze dell’Ordine. Resta del tutto interdetta all’utenza la possibilità di farne uso così come previsto dal Codice della Strada. Per tutte le notizie sul traffico in tempo reale è sempre attivo il servizio Pronto Anas al numero verde 800.841.148. In aggiornamento costante tutti i social network di Anas e il sito www.stradeanas.it”.

La scorsa settimana fra i consigli c’era anche di portare con se scorte d’acqua per idratarsi in caso di lunghe cose sotto il sole e acqua è stata distribuita anche dagli stessi addetti Anas. Allertata la sala operativa per l’eventuale piano di emergenza se dovessero riscontrarsi code fuori misura” come quelle del 2 giugno