Palermo si prepara a commemorare le vittime delle stragi mafiose del 1992 con un programma di appuntamenti istituzionali sempre più contenuto rispetto al passato, ma per i cittadini scattano ugualmente pesanti limitazioni alla viabilità urbana.

La commemorazione dei 24 anni della strage

Il tema scelto dalla Fondazione Falcone per questo 34esimo anniversario è “Il segno della rinascita”. Il calendario delle celebrazioni unisce arte, istituzioni e cittadinanza attiva in diversi punti nevralgici della città e unisce idealmente le stragi siciliane del ’92 a quelle in tutta Italia nel ’93.

Punto centrale delle manifestazioni diventa il Museo del Presente inaugurato lo scorso anno dalla Fondazione Falcone. Lì, quest’anno, si terrà la mostra “Il segno della Rinascita”: Grazie alla collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, arrivano a Palermo capolavori salvati e ricostruiti dopo l’attentato di via dei Georgofili a Firenze. Tra questi, “Adorazione del bambino” di Gherardo delle Notti e “I giocatori di carte” e “Concerto” di Bartolomeo Manfredi.

L’esposizione, allestita presso il Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sarà inaugurata il 23 maggio alla presenza dei ministri Alessandro Giuli (Cultura), Andrea Abodi (Sport e Giovani), Carlo Nordio (Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interno). Resterà aperta fino al 19 luglio, giorno in cui si ricorda l’altra grande strage, quella di via D’Amelio.

L’inaugurazione della mostra, il ricordo all’albero Falcone

L’inaugurazione della mostra nei locali del Museo del presente segnerà ufficialmente il via il 23 maggio dalle 10:00 alle 12:30 con una diretta Rai curata dal TG1.

Nel pomeriggio il momento solenne all’Albero Falcone dove, intorno alle 17,00 i cittadini si ritroveranno in via Notarbartolo, saranno letti i nomi dei caduti alle ore 17:58 (ora esatta della strage), sarà suonato il silenzio. La Fondazione Falcone invita tutti ad arrivare autonomamente e non ci sarà un corteo come negli anni passati.

Il concerto del giorno dopo

La manifestazioni non si concluderanno sabato ma domenica alle ore 17:30, quando, nella corte Maqueda di Palazzo Reale (Sede dell’Ars) si terrà un evento gratuito con l’Orchestra dei Fiati “La nuova generazione” e il soprano Felicia Bongiovanni. L’evento sarà anticipato da dibattiti con interventi di magistrati e docenti universitari.

Viabilità e traffico: la mappa dei divieti a Palermo

I provvedimenti stradali e le zone di rimozione forzata entreranno in vigore a partire dal 22 maggio e si protrarranno fino alla mezzanotte del 23 maggio.

Area Albero Falcone, via Notarbartolo e vie limitrofe

Via Notarbartolo: Chiusura totale al transito veicolare nel tratto compreso tra via Morello e via Petrarca. Scatta il divieto di sosta con rimozione ambo i lati tra via Morello e via della Libertà dalle ore 07:00 del 22 maggio alle 24:00 del 23 maggio.

Assi stradali per i cortei: Divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via Duca della Verdura (intero tratto), via Mattarella (tra via Notarbartolo e via Costantino Nigra), via Leopardi (tra via G. Di Marzo e via Notarbartolo) e via F. Lo Jacono.

Zona San Domenico (Messa in suffragio)

Piazze principali: Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera estensione di Piazza San Domenico e Piazza Giovanni Meli.

Via Roma: Divieto di sosta ambo i lati nel tratto compreso tra via Venezia e via Napoli.

Teatro Biondo e limitrofe: Restrizioni alla sosta in piazzetta Due Palme, via Teatro Biondo, via Venezia e piazza Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Area Palazzo Jung e Caserma Lungaro

Piazza Magione e via Lincoln: Divieto di sosta con rimozione ambo i lati nell’area di parcheggio di piazza Magione e su via Lincoln (tratto corso Dei Mille – via Nicolò Cervello) dalle 07:00 del 22 maggio.

Vie di collegamento: Medesimi divieti in via Della Pace, via Filangeri, via Carlo Botta, via Carmelo Pardi e via Carlo Rao.

Caserma Pietro Lungaro: Divieto di sosta totale dalle ore 00:00 alle 24:00 del 23 maggio in via Agostino Catalano e largo Claudio Traina.