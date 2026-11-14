“Ballarò è un’area particolarmente complessa, a vocazione economica, contraddistinta anche dalla presenza del più antico mercato rionale cittadino e da quella di numerosi locali ricettivi della movida giovanile che vede la coesistenza di questa vitalità economica e sacche di degrado sociale e di criminalità predatoria”. Lo scrive la questura di Palermo dopo i controlli che sono scattati ieri dopo il funerale show di Emanuele Rubino, un uomo morto mentre si trovava ai domiciliari.

Nel corso dei controlli che hanno visto impegnati, polizia, carabinieri, capitaneria di porto, vigili del fuoco sono state sequestrate due attività di ristorazione alle quali sono stati contestate multe pe 22 mila euro e sequestrati 200 chili di pesce avviati al macero. I proprietari denunciati per occupazione di suolo pubblico ed il furto di energia elettrica. Sequestrati circa 230 chili di pesce in alcune pescherie del mercato. In un magazzino condominiale sono stati trovati e sequestrati oltre 100 chili di botti che nella zona vengono sparati a qualsiasi ora del giorno e della notte. Cinque persone sono state denunciate

Nel pomeriggio, un motociclista 20enne ha forzato il posto di controllo di un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale, in via Mongitore, provocando il ferimento di un poliziotto, riparato in ospedale con ferite non gravi.

Il giovane, a dispetto dell’ “Alt Polizia” intimatogli, ha proseguito la marcia investendo un agente e provocandone la rovinosa caduta. A seguito dell’impatto, ha perso il controllo del mezzo finito su un marciapiede ed ha proseguito la fuga a piedi.

In questa fase si è liberato di un sacchetto contenente 8 dosi di hashish, del peso complessivo di 24 grammi lanciato sotto una vettura.

Il fuggitivo, una volta raggiunto, è stato tratto in arresto. Anche lo stupefacente è stato sequestrato.

Il giovane dovrà rispondere dei reati di resistenza e lesioni personali dolose a Pubblico Ufficiale, fuga dopo intimazione dell’Alt con pericolo per l’incolumità del Pubblico Ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.