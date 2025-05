Oggi, ricorrenza dello Statuto Siciliano, è stata protocollata all’Ars la richiesta di autorizzazione per la raccolta delle firme per indire il referendum d’iniziativa popolare per l’indipendenza della Sicilia. Per gli organizzatori un momento storico, perché questa richiesta non è mai stata promossa da nessuno.

“La Sicilia è una Terra continuamente spogliata dalla politica regionale e nazionale – dicono i referendari – ed è tempo che i Siciliani tutti riacquistino la loro dignità di popolo che meritano. Tutti prendono da questa terra e adesso iniziamo questo cammino per l’indipendenza”.