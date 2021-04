Pd in assemblea

Il pd avvia una raccolta firme online per chiedere le dimissioni di Musumeci

I dem chiedono un governo credibile, competente e legittimato dal voto popolare

“Zona rossa è sinonimo del fallimento di Musumeci”

Dopo il caos sanità in Sicilia e la zona rossa della provincia di Palermo arriva la richiesta di dimissioni al presidente della regione Musumeci e una petizione online. E’ l’assemblea regionale dei circoli del Partito Democratico della Sicilia a chiedere le dimissioni immediate di Musumeci, “affinché vengano restituite ai siciliani l’occasione ed il diritto di affidarsi nuovamente alle istituzioni attraverso un governo credibile, competente e legittimato dal voto popolare”.

La petizione online

“#Musumecidimettiti” è il titolo della raccolta firme che è stato deciso di lanciare attraverso una petizione lanciata attraverso la piattaforma Change.org, (disponibile al seguente link: http://chng.it/hycj99RN4Y), il cui primo firmatario è il segretario del PD Sicilia, Anthony Barbagallo. “Siamo preoccupati. I siciliani sono preoccupati – afferma Barbagallo – per la gestione dell’emergenza sanitaria nell’Isola. Non si capisce più nulla, è il caos più totale”.Secondo Barbagallo, la Sicilia oggi è su tutti i giornali perché è la prima regione d’Italia per numero di vaccini somministrati alla voce ‘altro’, cioè persone che non avevano diritto di essere vaccinate. “Come se non bastassero il fallimento del contact tracing, le terapie intensive a scomparsa, le file interminabili agli hub vaccinali, le code di ambulanze fuori ai pronto soccorso, i decessi ‘spalmati’ e altre 258 povere persone morte per Covid di cui non si sapeva nulla. La gente – prosegue il segretario Dem – non sa più a chi credere, il danno in termini di mancanza di fiducia nelle istituzioni è incalcolabile. Di tutto ciò l’unico responsabile è Nello Musumeci, inadatto a gestire in quanto commissario per l’emergenza e inadeguato politicamente perché non ne azzecca una”.

La decisione di avviare la petizione e una mobilitazione quotidiana – laddove possibile anche fisica – arriva al termine di una partecipata assemblea regionale dei segretari di circolo, che si è tenuta ieri sera sulla piattaforma Zoom, durante la quale i segretari dei circoli, vere antenne Dem sul territorio, hanno riportato, ciascuno per il proprio territorio di appartenenza, le preoccupazioni provenienti dalla popolazione e i timori per una situazione oramai sfuggita da ogni controllo.

Palermo zona rossa è fallimento

“L’intera provincia di Palermo entra in zona rossa: un provvedimento adottato alla luce del continuo aumento dei contagi, che certifica il fallimento della gestione dell’emergenza Covid da parte di Musumeci. Infatti mentre nel resto d’Italia si iniziano a vedere i primi risultati delle recenti chiusure ed i contagi sono in calo, la Sicilia ancora una volta è in preoccupante controtendenza”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars, a proposito dell’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci con la quale la provincia di Palermo viene dichiarata zona rossa dall’11 al 22 aprile.