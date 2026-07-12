Arriva il Montaggio del terzo concio del Ponte Corleone. Nella giornata di lunedì 13 luglio sarà eseguita l’operazione di avvicinamento del terzo concio alla spalla. Tale attività non comporterà alcuna limitazione alla circolazione veicolare. Le operazioni di varo del terzo concio avranno invece inizio alle ore 5.00 di martedì 14 luglio.

La programmazione delle lavorazioni è stata definita al fine di garantire la massima sicurezza delle maestranze impegnate in cantiere, evitando che le delicate operazioni di tesatura e pontaggio siano eseguite nelle ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione.

Chiusura della carreggiata di Viale Regione siciliana

Per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza sarà necessaria la temporanea chiusura della carreggiata di viale della Regione Siciliana interessata dalle operazioni di varo, con il supporto della Polizia Municipale per la gestione della circolazione.

La chiusura della scorsa settimana

E’ durata, invece, solo 6 minuti la chiusura al traffico della scorsa settimana che era stata disposta alle 10 del mattino per permettere la messa in posa in sicurezza del secondo concio della nuova corsia del Ponte. Si parla della corsia in direzione Catania

I lavori sulla carreggiata opposta

Intanto verranno completate nella notte le operazioni di montaggio delle lastre prefabbricate dell’altra corsia quella in direzione Trapani.

L’intervento, realizzato da Anas in qualità di soggetto attuatore per il Comune di Palermo e finanziato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, rappresenta un’opera di rilevanza strategica non solo per il sistema della mobilità urbana del capoluogo, ma anche per l’intera rete viaria siciliana, interessando una delle principali arterie dell’Isola. Chi da Trapani va verso Catania, Messina o la Sicilia orientale e viceversa, infatti, si trova a passare per la circonvallazione di Palermo e deve obbligatoriamente percorrere quel tratto di strada che dunque rappresenta un snodo viario non solo per Palermo.

Un dettagliato programma operativo per i lavori

Per limitare al minimo i disagi alla circolazione e garantire elevati standard di sicurezza, Anas ha predisposto un dettagliato programma operativo, definito in stretta collaborazione con le imprese esecutrici e con gli enti competenti.

Le attività di varo sono state suddivise su cinque giornate, sono iniziate alle ore 4.30 della notte del 9 luglio con il posizionamento del macro-concio “Stampella”, attraverso le delicate operazioni di sollevamento, rotazione e posa in opera dell’elemento strutturale. A seguire è avvenuta la rotazione di 180 gradi della gru per predisporre le successive fasi dell’intervento.

Nei prossimi giorni il programma proseguirà con il varo degli altri macro-conci dell’impalcato, le movimentazioni all’interno dell’area di cantiere e le operazioni finali di assemblaggio e completamento della struttura, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori.

Anas prosegue l’intervento nel rispetto del cronoprogramma dell’opera e continuerà a fornire tempestivi aggiornamenti sull’avanzamento delle attività, invitando gli utenti della strada a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle temporanee modifiche alla viabilità.