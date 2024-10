Radio Time apre le porte alla città con un private party unico di presentazione del palinsesto e della nuova linea editoriale. Ospiti le istituzioni, i clienti storici e le realtà imprenditoriali di spicco della città e non solo. Appuntamento lunedì 21 ottobre, a partire dalle 18.00, con la partecipazione dell’intero staff dell’emittente. Dopo la presentazione del nuovo palinsesto, l’evento proseguirà con un aperitivo nel giardino del Teatro con la collaborazione del main sponsor e partner esclusivo della serata Cantine Pellegrino, dal 1880 una lunga Storia di famiglia. A seguire, tanta musica con l’immancabile dj set ad opera degli ‘artisti’ di Radio Time.

Una storia lunga 36 anni

Quella di Radio Time è una storia che continua da 36 anni e che non conosce limiti. Radio Time è l’emittente che ha cambiato la realtà della radiofonia siciliana. Una storia di successi che, a cavallo dei decenni, hanno reso il brand Radio Time il più riconoscibile in assoluto sul territorio. Dalla genialità del suo editore storico Lello Sanfilippo alle voci inconfondibili come quella di Gioacchino Caponetto, passando per gli artisti che sono giunti alla ribalta nazionale, Radio Time è sempre stata la compagna di vita dei palermitani e dei siciliani. La colonna sonora di vite intere. La mission, da 36 anni a questa parte, non è mai cambiata: regalare intrattenimento ed informazione di qualità ai propri ascoltatori crescendo costantemente nel tempo ed affrontando le sfide dei nuovi canali di comunicazione sorti in questi decenni. Grazie a questa determinazione Radio Time è sempre stata protagonista dei maggiori eventi musicali e non solo del territorio. La stessa determinazione che ha portato la Radio ad essere partner ufficiale del Palermo F.C. nelle recenti stagioni calcistiche e voce della squadra rosanero con la radiocronaca di tutte le partite di campionato.

Risultati che premiano la Radio

I dati di ascolto confermano che il lavoro svolto dallo staff di Radio Time continui a produrre risultati in linea con le aspettative. Il target di riferimento è nei fatti ben bilanciato e distribuito in termini di genere ed età. Il 54% degli ascoltatori è composto da uomini contro il 46% di donne, il 44% risulta essere over 45 anni con il 56% distribuito nella fascia di età compresa tra i 14 ed i 44. Radio Time è un’emittente in grado di parlare all’intera popolazione siciliana. Si tratta di numeri importanti con 193.000 ascoltatori nei 7 giorni e 32.000 nel giorno medio.