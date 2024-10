Nasce dalla passione di quattro amici ed oggi è una delle emittenti radiofoniche più ascoltate in Sicilia. E’ nella sala degli specchi del teatro Politeama Garibaldi che ha preso parte la presentazione del nuovo palinsesto di Radio Time. Un’evoluzione che ha permesso di totalizzare oggi 32 mila ascoltatori medi giornalieri. Una storia di passione nata 36 anni fa grazie a Lello Sanfilippo e che tutt’ora rende Radio Time un simbolo di identità culturale e sociale per la Sicilia.

“Radio Time nasce da un sogno di passione – ha dichiarato Fatima Sanfilippo, editore gruppo Radio Time – quattro amici che all’epoca hanno dato vita alla radio libera e all’intrattenimento poi normata e portata avanti con passione – continua – l’azienda ha sempre avuto una caratteristica fondamentale, quella che noi ancora oggi chiamiamo “Family time”.

Un viaggio nel tempo

Il marchio Radio Time è oggi un brand affermato e altamente riconoscibile. Dalla sua nascita, l’emittente ha saputo adattarsi ai cambiamenti del panorama mediatico, mantenendo sempre al centro della sua missione l’obiettivo di offrire contenuti di qualità. Le voci iconiche come quella di Gioacchino Caponetto hanno fatto da colonna sonora a momenti indimenticabili, trasformando Radio Time in una vera e propria compagna di vita per i suoi ascoltatori.

La determinazione di Radio Time di affrontare le sfide dei nuovi canali di comunicazione ha permesso all’emittente di crescere costantemente nel tempo. Negli ultimi anni è stata protagonista non solo degli eventi musicali più importanti del territorio, ma anche di iniziative culturali e sociali, dimostrando un forte impegno verso la comunità.

I risultati che premiano la Radio

I dati di ascolto confermano che il lavoro svolto dallo staff di Radio Time continua a produrre risultati in linea con le aspettative. Il target di riferimento è nei fatti ben bilanciato e distribuito in termini di genere ed età. Il 54% degli ascoltatori è composto da uomini contro il 46% di donne, il 44% risulta essere over 45 anni con il 56% distribuito nella fascia di età compresa tra i 14 ed i 44. Radio Time è un’emittente in grado di parlare all’intera popolazione siciliana. Si tratta di numeri importanti con 193.000 ascoltatori nei 7 giorni e 32.000 nel giorno medio.

Radio Time90

Nel 2017 nasce Radio Time90, la radio tematica dedicata agli anni ’90, il cui enorme successo è stato supportato da un dance show in tour nelle piazze più importanti della Sicilia che ha coinvolto più di 700 mila persone in 60 date. Mediamente, più di 15 mila persone al giorno ascoltano Radio Time90 qualificandosi quindi, come un buon “contenitore pubblicitario” adatto alle varie esigenze degli ascoltatori.



Like this: Like Loading...