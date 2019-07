Indaga la polizia

Diversi colpi in questi giorni sono stati messi a segno dai rapinatori a Palermo. Almeno tre le rapine consumate ai danni di supermercati e distributori di benzina.

Sono stati presi di mira il Decò in via Lo Verde, il Conad in via Cipolla e il distributore Eni in vie Ernesto Basile.

Ad agire sempre rapinatori armati di pistola che hanno minacciato i dipendenti e sono fuggiti con il denaro. L’unico colpo forse non andato a segno quello in via Lo Verde tra via Giotto e via Galilei.

Qui il rapinatore è stato bloccato. La pistola era risultata un’arma che non avrebbe mai potuto sparare.

Negli altri due colpi al Conad e al distributore Eni i rapinatori hanno portato via i soldi che si trovavano in cassa.

Il bottino è da quantificare. Indagini sono in corso da parte della polizia che in tutti i casi hanno acquisito i filmati per cercare di risalire agli autori.