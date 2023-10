Una ragazza di 26 anni si è lanciata dalla finestra in centro a Palermo. Per lei non c’stato nulla da fare. E’ morta poco dopo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sono intervenuti gli agenti di polizia. Non si conosce il motivo dell’estremo gesto.

La tragedia si è consumata in pochi secondi. Non c’è stato nulla da fare. Non si sa se la giovane abbia lasciato un biglietto o avvertito qualcuno delle sue intenzioni.