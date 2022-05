L'attore catanese a "30", lo speciale di Casa Minutella

Leo Gullotta ha partecipato alle celebrazioni per il 30°anniversario della Strage di Capaci. Massimo Minutella l’ha intervistato per lo speciale “30”,la puntata del talk show prodotto da BlogSicilia in collaborazione con Video Regione.

Leo Gullotta a Casa Minutella

Ecco cosa ha detto l’attore catanese ai microfoni di Casa Minutella: “Trent’anni passati da questa giornataccia che tutti ci ricordiamo. Allora tanto. Una partecipazione incredibile. Come sapete oggi molti se ne sono dimenticati o fanno finta di dimenticarsi cosa è cambiato. Poca roba, pochissima il vizietto di questo nostro Paese. Accadono le cose in quel momento e poi tutto alle spalle. Male, molto male. La memoria è una cosa importante, molto importante. Lo dico soprattutto ai giovani. La memoria. Leggere, incontrarsi, capire e sapere. Curiosare significa avere anche molto vicino i vostri, le vostre radici e il sapere. Cercare di vivere meglio, di costruire meglio questa società. Fare spallucce sempre. Che vuol dire assolutamente nulla. Vivete in passività. E ai giovani, nei momenti di incontro che ho avuto modo di fare un pò dovunque dico. Ricordo sempre che la vita è vostra, non degli altri. Cercate di viverla bene.”